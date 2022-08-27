Не хочуть воювати проти України: підрозділи РФ у Казахстані відмовляються повертатися

Серпень, 27 в 13:47

Російські військові, які розмістилися на території Казахстану, відмовляються залишати країну та повертатися на місця постійної дислокації. На це є одна причина – вони не хочуть далі брати участь у повномасштабній війні проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

– Формальна причина відмови – відсутність спеціального повітряного транспорту, у повному складі задіяного у війні з Україною. Реально ж військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту, – попередили українські розвідники.

Командування російської армії досі має наміри повністю вивести війська з території Казахстану, введені під час придушення січневих мітингів проти чинної влади.

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У ГУР Міноборони зазначили, йдеться про тисячі військових з повним озброєнням і технікою, які перебувають біля об’єктів критичної інфраструктури, зокрема аеродромів, військових полігонів, нафтових баз, космодромів тощо.

До того ж Російська Федерація майже повністю вивела загарбників з озброєнням, технікою з території Таджикистану та Вірменії для участі у повномасштабній війні проти України.