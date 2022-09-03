Сентябрь, 03 в 12:26

Правительство уже предупредило украинцев о сложной зиме. Отопительный сезон 2022-2023 начнется, когда в течение трех суток средняя температура воздуха на улице составит +8 градусов и ниже.

В Департаменте коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона объяснили, что решение о начале и окончании отопительного периода принимается органами местного самоуправления с учетом климатических условий.

Соответственно, закончится отопительный сезон, когда в течение трех суток средняя температура наружного воздуха будет превышать +8 градусов.

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Там также напомнили, что температура в квартирах (при условии их утепления) должна быть обеспечена на уровне +18, а в краеугольных комнатах +20.

Если же будет отклонение, теплопоставщик должен произвести перерасчет платы за отопление.

В Минэнерго ранее сообщили, что запасов угля у нас накопили в 2,5 раза больше, чем нужно. Но с газом сложнее – до необходимых 19 млрд кубов мы еще не дошли.