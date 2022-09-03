Вересень, 03 в 12:26

Уряд вже попередив українців про складну зиму. Опалювальний сезон 2022-2023 розпочнеться, коли протягом трьох діб середня температура повітря на вулиці становитиме +8 градусів і нижче.

У Департаменті комунальних послуг та комунального обслуговування Мінрегіону пояснили, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюється органами місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов.

Відповідно, закінчиться опалювальний сезон, коли протягом трьох діб середня температура зовнішнього повітря перевищуватиме +8 градусів.

Зараз дивляться

Там також нагадали, що температура у квартирах (за умови їх утеплення) повинна бути забезпечена на рівні +18, а у наріжних кімнатах +20.

Якщо ж буде відхилення, теплопостачальник має зробити перерахунок плати за опалення.

У Міненерго раніше повідомили, що запасів вугілля у нас накопичили в 2,5 раза більше, ніж потрібно. Але із газом складніше – до необхідних 19 млрд кубів ми ще не дійшли.