Как выжить зимой без теплых батарей и электричества – практические советы

Август, 23 в 9:10

Украинцы готовятся к зиме, которая может стать самой тяжелой в истории нашей страны. Факти тижня собрали практические советы, как выжить без теплых батарей и чем заменить электричество, не имея тока и генератора.

Сейчас многие леса заминированы, поэтому дрова сильно подорожали, однако спрос на них не уменьшается, поэтому продавцы не успевают завозить их.

Наиболее калорийным и самым долго горящим считается дуб. Но он самый дорогой – 2 500 грн/кубомет, и найти его тяжелее всего.

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Чуть меньше тепла дают береза, граб, фруктовые дрова и акация – от 1 600 грн до 2 000 грн за кубометр. Они и стоят дешевле, и найти их полегче, а по калорийности почти не уступают дубу.

Худшие варианты – ива, тополь и сосна. Первые две горят плохо, тепла не дают, а сосна может еще и засмолить печь.

Впрочем, какие бы вы ни нашли себе дрова, экономить можно на всех, уверяет продавец дров Сергей Бредун, однако при одном условии.

– Топить нужно сухими дровами. Если мы его высушим, будет гораздо теплее. Для отопления нужно 4-5 палок бросить за раз, а так достаточно будет двоих. Экономия велика идет! – говорит он.

Цены на дрова постоянно растут, поэтому есть два варианта: либо покупать сразу колотые, но они будут дороже в 1,5 раза, либо кругляк, но рубить надо самому.

Но что делать, если нужно отапливать не дом, а помещение для большого количества людей? Галина Маковей из Киевщины построила целую альтернативную систему отопления для небольшого хосписа, в котором проживает более 40 пожилых людей, большинство из которых эвакуированы из Донбасса.

Вдобавок к газовому котлу здесь построили небольшую котельную, вложив не мало – $10 тыс. Однако теперь спокойны – если исчезнет газ, без тепла не останутся.

Это твердотопливный котел и бак, нагревающий воду. А на случай исчезновения электроэнергии приобрели бензогенератор.

Генераторы с начала войны стали одним из самых востребованных товаров у украинцев, соответственно и цены подскочили. Самые дешевые стартуют от 7 тыс. грн, но их хватит только для зарядки гаджетов. А чтобы обеспечить автономность большинства домашних приборов, нужно вдвое больше денег. Да и этот вариант подойдет только для хозяев частных домов.

Многоквартирные дома в условиях российского террора могут оказаться наиболее уязвимыми зимой, поскольку отопление и электричество могут исчезнуть в любой момент. К тому же ни одним генератором 100 квартир не удовлетворить.

Поэтому в одном из киевских ОСМД начали готовиться к худшему сценарию заранее. Доски режут на дрова и разный мусор, который решили не выбрасывать и сложить в подвале.

Как вариант, если не исчезнет электричество – приобрести обогреватель. Эксперты советуют масляные или конвекторные. Модели с закрытым нагревательным теном, которые можно использовать в любом типе помещений, имеют мощность от 500 до 2500 Ватт.

Если света не станет, а генератор не поставишь в квартире, то есть еще один вариант – портативная электростанция.

Это очень похоже на автомобильный аккумулятор. Он весит около 4 кг, поэтому можно переносить, куда надо, и на несколько часов подсоединить несколько приборов. Проблема в том, что его потом придется где-нибудь заряжать.

От обычной станции за 20 тыс. грн мощностью 500 ватт холодильник может работать до 5 часов, газовый котел – до 4, электроодеяло – до 7 часов, а мобильники можно заряжать чуть ли не круглосуточно в любом количестве.

Эксперт по вопросам таких станций Антон Заниздра говорит, что пока они приобретают популярность преимущественно у экстренных служб.

– Спасательные службы используют зарядные станции при разрезании каких-то металлических конструкций в труднодоступных местах, куда нельзя протянуть бензогенератор, или если есть проблемы с топливом, – объяснил он.

Впрочем, чтобы быть независимым от техники, горючего и немалых на все это затрат, можно взять пример с англичан и одевать дома свитера или термобелье.

Артем, эксперт по туристическому снаряжению, говорит, что в этом году термобелье понадобится не только военным. Хороший комплект стоит от 1,5 тыс. грн.

Независимо от того, как вы собираетесь готовиться к холодам, начинать делать это нужно уже сейчас.