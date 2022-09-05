Без очередей и автоматически: в Украине упростили начисление выплат для переселенцев
Помощь переселенцам будут назначать через Единую информационную систему соцсферы.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
В министерстве подчеркивают, что с началом войны количество внутренне перемещенных лиц существенно возросло вместе с нагрузкой на работников управлений соцзащиты. Кроме того, 79 районных управлений соцзащиты на временно оккупированных территориях перестали работать.
Именно поэтому Минсоцполитики сосредоточило свое внимание на цифровизации регистрации и начислении пособий, льгот, субсидий.
Весной разработали и запустили функционал систем учета ВПЛ через портал Дія.
— Именно для решения проблемных вопросов выплат для внутренне перемещенных лиц Минсоцполитики вводит централизацию назначения, начисления и выплаты в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС), — рассказал заместитель министра Константин Кошеленко.
К этой процедуре подключили Житомирскую, Ровенскую и Винницкую области. В начале октября подключат и другие регионы.
Назначение и начисление выплат в ЕИССС в большинстве случаев будет производиться автоматически; ускорится получение справки ВПЛ.
Кроме того, работа в ЕИССС позволит автоматически открывать лицевые счета, проверять документы.