Сентябрь, 05 в 19:53

Помощь переселенцам будут назначать через Единую информационную систему соцсферы.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В министерстве подчеркивают, что с началом войны количество внутренне перемещенных лиц существенно возросло вместе с нагрузкой на работников управлений соцзащиты. Кроме того, 79 районных управлений соцзащиты на временно оккупированных территориях перестали работать.

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Именно поэтому Минсоцполитики сосредоточило свое внимание на цифровизации регистрации и начислении пособий, льгот, субсидий.

Весной разработали и запустили функционал систем учета ВПЛ через портал Дія.

— Именно для решения проблемных вопросов выплат для внутренне перемещенных лиц Минсоцполитики вводит централизацию назначения, начисления и выплаты в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС), — рассказал заместитель министра Константин Кошеленко.

К этой процедуре подключили Житомирскую, Ровенскую и Винницкую области. В начале октября подключат и другие регионы.

Назначение и начисление выплат в ЕИССС в большинстве случаев будет производиться автоматически; ускорится получение справки ВПЛ.

Кроме того, работа в ЕИССС позволит автоматически открывать лицевые счета, проверять документы.