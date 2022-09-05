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Факти / Україна / Суспільство

Без черг та автоматично: в Україні спростили нарахування виплат для переселенців

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Паспорт, документи, ДМС, ЦНАП
Фото: Depositphotos

Допомогу переселенцям призначатимуть через Єдину інформаційну систему соцсфери.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

У міністерстві наголошують, що із початком війни кількість внутрішньо переміщених осіб суттєво зросла разом із навантаженням на працівників управлінь соцзахисту. Крім того, 79 районних управлінь соцзахисту на тимчасово окупованих територіях припинили працювати.

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Саме тому Мінсоцполітики зосередило свою увагу на цифровізації реєстрації та нарахуванні допомог, пільг, субсидій тощо.

Навесні розробили та запустили функціонал систем обліку ВПО через портал Дія.

– Саме задля вирішення проблемних питань щодо виплат для внутрішньо переміщених осіб Мінсоцполітики запроваджує централізацію призначення, нарахування та виплати в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС), – розповів заступник міністра Костянтин Кошеленко.

Наразі до цієї процедури під’єднали Житомирську, Рівненську та Вінницьку області. На початку жовтня під’єднають й інші регіони.

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Призначення та нарахування виплат в ЄІССС у більшості випадків відбуватиметься автоматично; пришвидшиться отримання довідки ВПО.

Крім того, робота в ЄІССС дозволить автоматично відкривати особові рахунки, перевіряти документи.

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Джерело: Мінсоцполітики
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