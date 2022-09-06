Сентябрь, 06 в 14:08

С начала полномасштабной войны, развязанной РФ в Украине, по состоянию на 6 сентября ВСУ ликвидировали уже более 50 тыс. оккупантов.

На успехи украинской армии уже отреагировали пользователи социальных сетей. Так, юбилейное число вдохновило украинцев на создание большого количества мемов.

Традиционно лаконично на новость отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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— 50 – это цифра сентября, – заметил он.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко также коротко добавил, что потерь оккупантов на украинской земле будет больше.

Украинцы вспомнили шоу Рассмеши комика, в котором одним из судей был Владимир Зеленский. “Вторая армия мира” уже потеряла более 50 тыс. бойцов, но своей цели они так и не добилась.

Писатель Карпенко-Карий “напомнил”, что следующая планка РФ – 100 тыс. погибших солдат. Украину ждет еще один мощный “юбилей”.

Также не обошлось без мемов с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Именно под его руководством украинские защитники отвоевывают нашу землю и гонят оккупантов обратно в Россию.

На одном из мемов Залужный стал именинником. А на другом он изображен на фоне легендарного грузовика, который ассоциируется с лозунгом Праздник приближается.

И еще несколько мемов, посвященных уничтоженным российским военным:

— Чтобы лучше понять цифру 50 тыс., я вспоминаю, что население Ужгорода — примерно 115 тыс. Это тупо пол моего города, — пишет пользователь в Twitter.

В Страткоме ВСУ добавили, что ничто так не радует, как утренняя статистика потерь российских оккупантов.

– 50 тыс. россиян уже выполнили свое главное задание спецоперации и легли в украинскую землю. Ожидаем следующую круглую цифру, – добавили они.

Отметим, что армия РФ во время войны с Украиной теряет не только личный состав, но и технику и боеприпасы.

Так, по состоянию на 6 сентября ВСУ уничтожили более 2 тыс. вражеских танков, 4,4 тыс. боевых бронированных машин, почти 300 РСЗО и более 150 ПВО.