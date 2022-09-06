Вересень, 06 в 14:08

З початку повномасштабної війни, яку розв’язала РФ в Україні, станом на 6 вересня ЗСУ ліквідували вже понад 50 тис. окупантів.

На успіхи української армії вже відреагували користувачі соціальних мереж. Так, ювілейне число надихнуло українців на створення великої кількості мемів.

Традиційно лаконічно на новину відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зараз дивляться

– 50 – це цифра вересня, – зауважив він.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко також коротко додав, що втрат окупантів на українській землі буде більше.

Українці згадали шоу Розсміши коміка, в якому одним із суддів був Володимир Зеленський. “Друга армія світу” вже втратила понад 50 тис. бійців, але своєї мети вони так і не досягли.

Письменник Карпенко-Карий “нагадав” про те, що наступна планка РФ – 100 тис. загиблих солдатів. Україну очікує ще один потужний “ювілей”.

Також не обійшлося без мемів з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Саме під його керівництвом українські захисники відвойовують нашу землю та женуть окупантів назад в Росію.

На одному з мемів Залужний став іменинником. А на іншому він зображений на фоні легендарної вантажівки, яка асоціюється з гаслом Свято наближається.

І ще кілька мемів, присвячених знищеним російським військовим:

– Щоб краще осягнути цифру 50 тис., я згадую, що населення Ужгорода – приблизно 115 тис. Це тупо пів мого міста, – пише користувач у Twitter.

У СтратКомі ЗСУ додали, що ніщо так не радує, як ранкова статистика втрат російських окупантів.

– 50 тис. росіян вже виконали своє головне задання спецоперації та лягли в українську землю. Очікуємо наступної круглої цифри, – додали вони.

Зазначимо, що армія РФ під час війни з Україною втрачає не тільки особовий склад, але й техніку та боєприпаси.

Так, станом на 6 вересня ЗСУ знищили понад 2 тис. ворожих танків, 4,4 тис. бойових броньованих машин, майже 300 РСЗВ та понад 150 ППО.