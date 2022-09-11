Вересень, 10 в 21:27

Завдяки руху українських воїнів на різних напрямках фронту від початку вересня звільнено вже близько 2 тис. км нашої території від російських загарбників, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

– Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. Зрештою, це непоганий вибір для них – втікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде, – переконаний глава держави.

Президент подякував бійцям 15 Слов’янського полку Національної гвардії України, які відзначилися на Харківському напрямку.

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– Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які цими тижнями зробили ще відчутнішим наближення нашої перемоги, – наголосив Зеленський.

Він також висловив подякував за убезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214 окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами ГУР, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль над українським містом.

– Лиман Донецької області ще чекає на наш прапор, і це неминуче – Україна завжди повертається. Ми це добре демонструємо. Вся Донеччина буде вільною, буде знову в безпеці й щасливою, як це й має бути в Україні, має бути всюди на нашій землі.

Президент провів сьогодні Ставку верховного головнокомандувача, під час якої заслухали доповіді щодо ситуації на передовій від командувачів оперативних напрямків та ухвалили необхідні рішення.

– Обговорили питання забезпечення наших військових. Заслухали доповідь міністра оборони Резнікова щодо результатів засідання у форматі Рамштайн. Дякуємо партнерам за підтримку, – заявив Зеленський.

Президент України вкотре наголосив, що якщо хтось із російських військових чи силовиків боїться зараз повертатися в Росію – кожному, кого затримають українські воїни, обіцяють ставлення згідно з Женевськими конвенціями.

Глава держави провів переговори сьогодні з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час яких поінформував його про активність ЗСУ на фронті та про подальші перспективи.

– Предметно обговорили російські провокації на Запорізькій АЕС і необхідність негайної демілітаризації станції, негайного виходу російських військових звідти. Говорили й про посилення оборонної підтримки нашої держави, про посилення тиску на Росію, зокрема, про санкційний тиск та візові обмеження для громадян РФ.

Також президент доручив Кабміну опрацювати можливість термінового постачання Польщі 100 тисяч тонн енергетичного вугілля вже зараз. Україна має на цей час достатні обсяги для себе та може допомогти полякам підготуватися до цієї зими, переконаний Зеленський.