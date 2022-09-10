Сентябрь, 10 в 19:56

Активному контрнаступлению ВСУ предшествовало более месяца работы на Востоке, в частности, на Харьковском и Изюмском направлениях. Наши военные систематически наносили удары по позициям врага, уничтожали склады с боеприпасами.

Об этом рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

По его словам, наши вооруженные силы применили определенную военную хитрость – усилив наступление на юге, куда россияне вынуждены были опрокидывать часть своих подразделений.

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Еще одной причиной отступления оккупантов является деморализация личного состава из-за отсутствия каких-либо стратегических побед.

– Российская армия по состоянию на почти 200 дней войны полностью деморализована. Кроме того, сказывается некомплектность вражеских подразделений, их не выводят на перегруппировку и ротацию на территорию РФ, — отметил Мусиенко.

Эксперт привел к примеру Изюмское направление, которое с мая было одним из приоритетных для России. Туда приезжал начальник генштаба РФ Герасимов, туда опрокинули десантные подразделения врага и спецназовцев. В подавляющем большинстве там были обучены военнослужащие.

Александр Мусиенко подчеркнул, что слова президента Владимира Путина о том, что Россия на войне ничего не потеряла, свидетельствуют, что более 52 тысяч погибших российских военных вообще ничего не значит для него.

Пока российское военное командование хочет назвать свои неудачи каким-то тактическим ходом, как-то обыграть свои неудачи, считает Мусиенко.

— Однако на сегодняшний день не видно, каким образом россияне могут скорректировать эту ситуацию. Мощных резервов у них нет, кроме 3 армейского корпуса, а это около 12 тыс. человек. Но закрыть этим корпусом все нужды на востоке и юге РФ не сможет, потому что не то количество. Пока пытаются в своих республиках сформировать батальоны и собрать 40-50 тысяч. Однако неизвестно, когда это будет и будет ли вообще, — заметил Александр Мусиенко.

По его словам, сейчас в Москве и Санкт-Петербурге начали рассылать завуалированные повестки, якобы об уточнении учетных данных. Однако, по мнению эксперта, формируются резервы.