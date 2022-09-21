Сентябрь, 21 в 10:22

В последнее время люди все чаще хотят воспользоваться услугами онлайн-кредитования. Поэтому сегодня становится куда проще взять кредит на чужой паспорт. Именно потому многие люди сталкиваются с мошенничеством и вынуждены с ним бороться.

Как могут взять кредит без ведома человека и что делать в ситуации, если это произошло – узнавали факты ICTV.

Могут ли взять кредит в банке на ваше имя

По словам заместителя руководителя одного из отделений Приватбанка Оксаны Созанской, сделать это почти невозможно. Для выдачи кредита должен присутствовать тот человек, на которого оформляют кредит (со своими документами и чтобы поставить подпись).

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Даже если изменить внешность и иметь все необходимые документы, это сделать крайне трудно. Мошенник не может подписаться под договором другого человека. Личность проверяет сотрудник безопасности банка, который немедленно звонит в соответствующие структуры для того, чтобы проверить, точно ли это тот человек и совпадают ли данные.

Если сумма займа большая, банк звонит родственникам человека, который берет кредит (работник структуры связывается с матерью, отцом, женой, мужем или детьми).

Можно ли взять онлайн-кредит на другого человека

Как уверяет Оксана Созанская, взять онлайн-кредит на другое лицо можно.

— Что касается микрозаймов, у них другая система идентификации. Раньше можно было взять кредит на другого человека с помощью его паспорта. Мошенники фотографировали фото в паспорте другого человека, прикрепляли их и его паспортные данные на сайте онлайн-займов, получали код подтверждения на телефон и подписывались под договором. Однако так было раньше. Во время военного положения некоторые учреждения онлайн-кредитования ужесточили идентификацию клиентов, — говорит Оксана Созанская.

Что делать, если на вас взяли кредит

Проверить информацию о том, что на вас взяли кредит, можно онлайн в приложении Дія или в Украинском бюро кредитных историй

Если она подтвердилась – обращайтесь в банк , в котором на вас взяли кредит. Сообщите, что вы лично кредит не оформляли, и приведите свои аргументы. Затем напишите заявление в полицию о том, что на вас был незаконно оформлен кредит.

Получите от банка заверенные копии договоров о кредитовании. Коллекторы предоставят вам договор переуступки вашей задолженности.

Обратитесь к юристу-специалисту по банковскому праву или самостоятельно выявляйте признаки подделки договора.

Сообщите о подделке регуляторным организациям в сфере банковского сектора, в частности, Национальному банку. Для сферы небанковского микрокредитования – Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Регулятор может назначить проверку, требовать от учреждений объяснений.

Готовьте иск в суд.

Как уберечь себя от мошенников