Вересень, 21 в 10:22

Останнім часом люди дедалі частіше звертаються до послуг онлайн-кредитування. Тому сьогодні стає куди простіше взяти кредит на чужий паспорт. Через це багато людей стикаються з шахрайством і змушені з ним боротись.

Як можуть взяти кредит без відома людини і що робити в такій ситуації – дізнавалися Факти ICTV.

Чи можуть взяти кредит в банку на ваше ім’я

Зі слів заступниці керівника одного з відділень Приватбанку Оксани Созанської, зробити це майже неможливо. Для видання кредиту має бути присутня саме та людина, на яку його оформляють (зі своїми документами та щоб поставити підпис).

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Навіть якщо змінити зовнішність та мати із собою всі необхідні документи, це зробити вкрай важко. Шахрай не може підписатися під договором іншої людини. Особу перевіряє працівник безпеки банку, який негайно телефонує у відповідні структури для того, щоби перевірити, чи це точно ця людина і чи дані збігаються.

Якщо сума займу велика, банк телефонує родичам людини, яка бере кредит (працівник структури зв’язується з матір’ю, батьком, дружиною, чоловіком або дітьми).

Чи можна взяти онлайн-кредит на іншу людину

Як запевняє Оксана Созанська, взяти онлайн-кредит на іншу особу можна.

– Що стосується мікрозаймів, у них інша система ідентифікації. Раніше можна було взяти кредит на іншу людину за допомогою її паспорта. Шахраї фотографували фото в паспорті іншої людини, прикріплювали їх та паспортні дані на сайті онлайн-позик, отримували код підтвердження на телефон і підписувалися під договором. Однак так було раніше. Під час воєнного стану деякі установи онлайн-кредитування посилили ідентифікацію клієнтів, – каже Оксана Созанська.

Що робити, якщо на вас взяли кредит

Перевірити інформацію про те, що на вас взяли кредит, можна онлайн в додатку Дія або в Українському бюро кредитних історій .

Якщо вона підтвердилась – звертайтесь в банк , в якому на вас взяли кредит. Повідомте, що ви особисто кредит не оформляли, та наведіть свої аргументи. Опісля напишіть заяву до поліції про те, що на вас був незаконно оформлено кредит.

Отримайте від банку завірені копії договорів про кредитування. Колектори нададуть вам договір переуступки вашої заборгованості.

Зверніться до юриста-спеціаліста з банківського права або самостійно виявіть ознаки підробки договору.

Повідомте про підробку регуляторні організації у сфері банківського сектора. Зокрема, Національний банк України. Для сфери небанківського мікрокредитування – Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Регулятор може призначити перевірку, вимагати від установ пояснень.

Готуйте позов до суду.

Як уберегти себе від шахраїв