Вересень, 23 в 19:00

У п’ятницю, 23 вересня, Державна служба України з надзвичайних ситуацій завершила тестування нової системи оповіщення населення про загрози.

Як поінформував заступник голови ДСНС Роман Примуш, тестування сучасної системи Cell Broadcast завершилося успішно.

В подальшому її використовуватимуть для надсилання українцям реальних сигналів про ті чи інші загрози.

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– Така система – це світовий досвід інформування населення про загрози для їхнього життя… Надалі ця система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватися для надсилання реальних сигналів про загрози для українців, – зазначив Примуш.

Він уточнив, що ДСНС у співпраці з виробниками мобільних телефонів планує розширити охоплення абонентів та кількість пристроїв, які зможуть отримувати повідомлення про небезпеку.

За словами Примуша, в 2021 році впровадження нової системи було оцінене в декілька мільйонів доларів. На всі роботи відводився майже рік. Проте завдяки зусиллям мобільних операторів, виробників мобільних телефонів, світових постачальників програмного забезпечення для смартфонів, українських міністерств та відомств цей проєкт вдалося реалізувати на безкоштовній основі.

Процес тестування системи із використанням технологій Cell Broadcast стартував 7 вересня. Повідомлення супроводжувалися гучним звуком, який неможливо проігнорувати.

У зв’язку з цим тестування встигло обрости безліччю мемів. Українці жартували над історіями один одного та реакцією на несподівані гучні повідомлення ДСНС.

У відомстві наголосили, що розуміють незручності, які викликало тестування системи, проте це було потрібно для вирішення величезної кількості технічних питань.

У пресслужбі ДСНС з гумором поінформували про завершення тестування та подякували українцям за розуміння й терпіння.

– Цей день настав. Тестування завершено. Дякуємо усім за терпіння, витримку і розуміння. Ми робимо усе можливе, аби люди були захищені і вчасно попереджені про можливі небезпеки, – наголосили у відомстві.

Як відомо, тестування проводили за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell у Києві та низці областей України. Гучний сигнал разом із вібрацією тривав 15-20 секунд або до моменту вимкнення сповіщення людиною.

Технологія Cell Broadcast, що була використана, дозволяє мобільному оператору передавати інформацію, яка відображається на дисплеї мобільного телефону.

Джерело: Facebook Романа Примуша

Фото: Facebook Романа Примуша