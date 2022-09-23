Сентябрь, 23 в 20:46

По фактам проведения так называемых референдумов на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей открыты уголовные производства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Так, лидеры террористических “ЛНР” и “ДНР” совместно с коллаборантами оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях 23 сентября начали проведение фейкового волеизъявления.

Сейчас смотрят

Эти действия являются преступлением и направлены на изменение границ территории и государственной границы Украины.

Правоохранительные органы Украины начали ряд уголовных производств по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность (ст. 110, ст. 111-1 УК Украины).

В настоящее время фиксируется и проверяется причастность к организации и проведению “референдумов” более 4000 человек.

Удалось установить личности более тысячи российских силовиков, которых планируют привлечь к охране фейкового волеизъявления.

— Помогать им должны псевдослужащие и должностные лица, вошедшие в состав созданных оккупантами органов власти. Проверяется информация о лицах, добровольно согласившихся возглавить так называемые территориальные избирательные комиссии. В настоящее время идентифицировано более 390 из них, — рассказали в Офисе генпрокурора.

Кроме того, правоохранительные органы Украины уже сообщили о подозрении: главе оккупационной администрации Запорожской области, главе избирательной комиссии оккупационной администрации Запорожской области, главам оккупационной администрации Бердянска, Акимовской ОТГ, Мелитополя, главе оккупационной Мелитопольской районной администрации.

Кроме того, правоохранители подготовили сообщение о подозрении руководителям террористических формирований “ДНР” и “ЛНР”, председателям так называемых центральных избирательных комиссий “Л/ДНР”, председателю народного совета “ДНР”, одной из организаторов “Общественного штаба референдума”, председателю общественной палаты “ДНР”, советнику “председателя ЛНР”.

Кроме того, подготовлено сообщение о подозрении руководителю так называемой ВГА Херсонской области и его заместителю, начальнику так называемого департамента ВГА Херсонской области, члену так называемой ЦИК области, председателям так называемых временных избирательных комиссий Генического, Бериславского и Новокаховского районов.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе для проведения псевдореферендума планируют привлечь так называемые комиссии, в состав которых будут входить местные коллаборанты и российские военные.