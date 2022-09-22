Подготовка к “референдумам”: оккупанты с оружием собирают паспортные данные жителей
На временно оккупированной территории Запорожской области захватчики местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства России обещают деньги и бытовую технику.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
В Старобельске в Луганской области оккупационные власти запретили местным жителям покидать город в период с 23 по 27 сентября — именно на эти даты коллаборанты назначили проведение фейковых референдумов.
Кроме того, оккупанты создают вооруженные группы, которые проводят обход жилья людей и заставляют их идти голосовать на “референдуме”. Также готовится съемка сюжетов для пропагандистских СМИ.
В Херсоне российские захватчики усиливают полицейский режим: проверяют частные дома и оказывают психологическое давление на местных жителей.
В населенных пунктах Херсонской области представители российских оккупационных властей под предлогом распределения гуманитарной помощи пытаются получить от местных жителей их персональные данные.