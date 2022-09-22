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Факты / Україна / Общество

Подготовка к “референдумам”: оккупанты с оружием собирают паспортные данные жителей

Марта Бондаренко, редактор ленты
проросійський бойовик з "днр"
Фото: Depositphotos

На временно оккупированной территории Запорожской области захватчики местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства России обещают деньги и бытовую технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В Старобельске в Луганской области оккупационные власти запретили местным жителям покидать город в период с 23 по 27 сентября — именно на эти даты коллаборанты назначили проведение фейковых референдумов.

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Кроме того, оккупанты создают вооруженные группы, которые проводят обход жилья людей и заставляют их идти голосовать на “референдуме”. Также готовится съемка сюжетов для пропагандистских СМИ.

В Херсоне российские захватчики усиливают полицейский режим: проверяют частные дома и оказывают психологическое давление на местных жителей.

В населенных пунктах Херсонской области представители российских оккупационных властей под предлогом распределения гуманитарной помощи пытаются получить от местных жителей их персональные данные.

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Источник: Генштаб ВСУ
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