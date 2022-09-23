Вересень, 23 в 20:46

За фактами проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей розпочаті кримінальні провадження.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

Так, лідери терористичних “ЛНР” та “ДНР” спільно із колаборантами окупованих територій в Херсонській та Запорізькій областях 23 вересня розпочали проведення фейкового волевиявлення.

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Ці дії є злочином та спрямовані на зміну меж території та державного кордону України.

Правоохоронні органи України розпочали низку кримінальних проваджень за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та колабораційну діяльність (ст. 110, ст. 111-1 КК України).

Наразі фіксується та перевіряється причетність до організації та проведення “референдумів” понад 4000 осіб.

Вдалося встановити особи понад однієї тисячі російських силовиків, яких планують залучити до охорони фейкового волевиявлення.

– Допомагати їм мають псевдослужбовці та посадовці, які увійшли до складу створених окупантами органів влади. Перевіряється інформація щодо осіб, які добровільно погодились очолити так звані територіальні виборчі комісії. Наразі ідентифіковано понад 390 з них, – розповіли в Офісі генпрокурора.

Крім того, правоохоронні органи України вже повідомили про підозру: голові окупаційної адміністрації Запорізької області, голові виборчої комісії окупаційної адміністрації Запорізької області, головам окупаційної адміністрації Бердянська, Якимівської ОТГ, Мелітополя, голові окупаційної Мелітопольської районної адміністрації.

Крім того, правоохоронці підготували повідомлення про підозру керівникам терористичних формувань “ДНР” та “ЛНР”, головам так званих центральних виборчих комісій “Л/ДНР”, голові народної ради “ДНР”, одній з організаторок “Общественного штаба референдума”, голові громадської палати “ДНР”, раднику “голови ЛНР”.

Крім того, підготовлено повідомлення про підозру керівнику так званої ВЦА Херсонської області та його заступнику, начальнику так званого департаменту ВЦА Херсонської області, члену так званої ЦВК області, головам так званих тимчасових виборчих комісій Генічеського, Бериславського та Новокаховського районів тощо.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі для проведення псевдореферендуму планують залучити так звані комісії, до складу яких входитимуть місцеві колаборанти та російські військові.