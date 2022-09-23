В Мелитополь привезли “массовку из Крыма” для создания “поддержки” псевдореферендума — Федоров

Сентябрь, 23 в 15:00

Мэр города Иван Федоров в эфире Єдиних новин сообщил, что в четверг вечером в город автобусами привезли “массовку из Крыма” для съемки пропагандистских сюжетов о якобы поддержке “референдума” населением Мелитополя.

— Они не отказались от идеи проведения “референдума”, хотя видят тотальное сопротивление нашего гражданского населения на временно оккупированной территории. Поэтому вчера вечером привезли на многоэтажных автобусах массовку именно из Крыма, с помощью которой они и хотят снимать эти пропагандистские сюжеты о якобы поддержке со стороны местного населения в Мелитополе, — говорит он.

Федоров также рассказал о тотальном сопротивлении населения города проведению так называемого “референдума” россиян. Чтобы его побороть, оккупанты используют пытки.

— Забирают людей в плен, которые имеют хоть какую-то проукраинскую позицию. Во время голосования ходят с военными с оружием и масками. Есть угроза, что те, кто не согласится сотрудничать или сказать, что я поддерживаю референдум, их сразу будут забирать и применять к ним пытки, — говорит он.

Кроме того, несколько дней назад пропагандисты выпустили сюжет с якобы опросом жителей города относительно поддержки РФ, но участвовавшие в нем люди говорили с нехарактерным для местных людей акцентом.

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Фото: Городской совет Мелитополя