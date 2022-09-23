В Мариуполе оккупанты заставляют местных за “гуманитарку” голосовать на псевдореферендуме — ГУР

Сентябрь, 23 в 14:48

В оккупированном Мариуполе для проведения псевдореферендума планируют привлечь так называемые “комиссии”, в состав которых будут входить местные коллаборанты, представители оккупационных администраций и военные ВС РФ.

— Они будут совершать обходы домов согласно составленным спискам желающих получить “гуманитарную помощь”. Местных жителей убеждают, что “обратно дороги нет” и всем, кто брал “гуманитарку”, придется голосовать, — говорится в сообщении ГУР.

В Мариуполе “штаб подготовки к референдуму” развернут в одном из торговых центров. Его действия полностью координируются представителями партии “Единая Россия”.

Кроме того, чтобы избежать ударов ВСУ, все центры подготовки к псевдореферендуму размещаются в помещениях с большим сосредоточением гражданских.

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— Для идеолого-пропагандистской обработки населения оккупанты организуют ряд мероприятий “военно-патриотического воспитания”. Главная целевая аудитория – местная молодежь, которая в большинстве своем не проявляет интереса к российской идеологии, — информирует ГУР.

Фото: ГУР