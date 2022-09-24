Призначений для розвідки та ударів: ЗСУ вперше в Україні збили іранський дрон Mohajer-6

Вересень, 23 в 21:35

Українські військові вперше збили у небі російський багатоцільовий ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6, здатний нести до чотирьох високоточних боєприпасів.

У повідомленні Повітряних сил ЗСУ йдеться, що початок виробництва цього виду дронів припадає на 2017 рік.

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– Вперше в Україні, 23 вересня, зенітниками повітряного командування Південь Повітряних Сил ЗСУ збито багатоцільовий ударний БПЛА іранського виробництва Mohajer-6, призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження, – зазначили у ЗСУ.

За даними з відкритих джерел, іранський дрон Mohajer-6 має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км.

Максимальна швидкість безпілотника – близько 200 км/год, тривалість польоту – 12 годин, а висота польота – 5,4 тис. м.