Розстріл за відмову голосувати за РФ: як проходять псевдореферендуми в окупації

Вересень, 23 в 18:43

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти розпочали проведення псевдореферендумів, за допомогою яких Російська Федерація хоче “офіційно визнати” своїми захоплені регіони.

Кремль називає фіктивні голосування на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей так званим “волевиявленням громадян”.

Однак вже зранку, зокрема, в Маріуполі та Херсоні фіксують пересування важкої техніки російської армії, а на “виборчих дільницях” спостерігається більше охоронців, ніж людей, які начебто хотіли б приєднання до складу Росії.

Зараз дивляться

Наразі немає точної інформації про присутність міжнародних чи інших незалежних спостерігачів, які могли б хоч якимось чином контролювати перебіг “голосування”. Однак місцеві жителі вже повідомляють, що російські військові ходять по домівках зі зброєю та примушують людей голосувати за приєднання територій до Росії.

Громадяни розповідають, що загарбники можуть їх розстріляти або ув’язнити за відмову поставити галочку за РФ. Так, у Мелітополі автоматники примушують “правильно” проголосувати, повідомив мер Іван Федоров.

За його словами, зафіксовані випадки, коли автоматники стукають у двері, заходять у квартири та вимагають підготувати паспорти. Наляканим місцевим мешканцям “підказують”, в якому місці псевдобюлетеня потрібно поставити позначку.

Підтримувані Москвою адміністрації в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях проводять псевдоголосування, які суперечать міжнародному праву і статуту ООН, у розпал найбільшої за десятиліття війни в Європі.

Попри це, українці не бояться чинити супротив росіянам та закликають інших громадян не голосувати за Росію. Місцеві жителі вірять, що незабаром ЗСУ звільнять окуповані території та виженуть російські війська з України.