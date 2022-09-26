Не думаю, що це блеф: Зеленський про погрози Путіна ядерною зброєю

Вересень, 25 в 21:52

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін не блефує, коли лякає весь світ застосуванням ядерної зброї.

– Тепер це може бути реальністю. Він хоче налякати весь світ. Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує. Я думаю, що світ стримує його та цю загрозу, – переконаний глава держави.

Зеленський вважає, що США та союзники з Європи мають далі запроваджувати посилені санкції проти російського керівництва, а також визнати РФ країною-спонсором тероризму.

– Я розумію, що будуть наслідки, які унеможливлять дипломатичні переговори. Однак вони терористи, і ми не можемо дозволити їм це зробити через страх, – вважає президент.

На його думку, Україні необхідно надалі отримувати від союзників артилерійські ракетні системи, зокрема, HIMARS, артилерію та системи протиповітряної оборони для ефективної боротьби проти повномасштабної збройної агресії РФ. Проте глава держави не виключає, що російська армія атакуватиме українські електромережі взимку.

Зараз дивляться

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін знову почав погрожувати світові ядерною катастрофою. За його словами, “троянда вітрів” може розвернутися у бік тих, хто намагається “шантажувати” Росію ядерною зброєю.