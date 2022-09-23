Сентябрь, 23 в 16:37

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в России снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

Он заявил, что в случае угрозы территориальной целостности для защиты РФ Кремль использует “все имеющиеся в распоряжении средства”, и подчеркнул, что это якобы не блеф.

Со своей стороны заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал Вадим Скибицкий сообщил, что Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны. Ведь россияне хотят остановить наше контрнаступление и разрушить государство.

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Что нужно знать о ядерном оружии и может ли его применить РФ против Украины – читайте в материале.

Что такое тактическое ядерное оружие?

Разделение на стратегическое и тактическое ядерное оружие очень условное. Считается, что тактическое ядерное оружие — это ядерные боеголовки, системы доставки и боеприпасы, предназначенные для поражения больших целей на фронте и в ближайших тылах.

К тактическим обычно относятся авиационные ядерные бомбы. Их сбрасывают истребители-бомбардировщики и фронтовые бомбардировщики.

Эквивалент тактических ядерных бомб обычно варьируется от килотонны и до сотен килотонн. Тактическое ядерное оружие также может использоваться с помощью кораблей. Это могут быть как противокорабельные ракеты, так и торпеды или глубинные бомбы.

В то же время стратегическое ядерное оружие больше (до 1 тыс. килотонн). Оно запускается с большого расстояния и может сравнять с землей весь город.

Стратегическое ядерное оружие предназначено для нанесения сокрушительного удара в пределах большой войны, а тактическое — для использования на поле боя.

Читайте Бывший командующий армией США в Европе оценил риск использования Россией ядерного оружия

В России к стратегическому ядерному оружию относят только самые мощные носители, которые преодолевают межконтинентальные расстояния. У россиян даже есть такие определения, как ядерная триада и ракеты судного дня.

Это межконтинентальные баллистические ракеты, базирующиеся на подводных лодках, стратегические морские силы и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые могут применять ракеты воздушного базирования. Именно это оружие есть у РФ, поскольку досталось по наследству от СССР.

Но еще раньше в Центре противодействия дезинформации объясняли, что использование такого оружия против Украины маловероятно. Все потому, что условно расстояние между Киевом и Москвой всего 750 км. Соответственно, ядерный удар создаст угрозу и для России.

Поэтому когда Кремль в очередной раз использует ядерный шантаж, то в основном предусматривается тактическое ядерное оружие, которое находится на вооружении РФ.

Что известно о тактическом ядерном потенциале РФ?

По информации Федерации американских ученых, Россия имеет 5 977 ядерных боеголовок. Но около 1 500 из них сняты с эксплуатации и подлежат демонтажу.

Поэтому остается примерно 4 477 ядерных боеголовок. Они предназначены для использования стратегическими пусковыми установками большой дальности и тактическими ядерными силами малой дальности. Из них 977 стратегических боеголовок находятся на хранении, а 1 588 развернуто:

812 – находятся на баллистических ракетах наземного базирования;

576 – на баллистических ракетах подводных лодок;

возможно 200 – на базах тяжелых бомбардировщиков.

Также в России на хранении находятся 1 912 нестратегических боеголовок.

Для сравнения, в странах НАТО насчитывается 5 943 ядерных боеголовки (США имеет 5 428, Франция – 290, Британия – 225). В Китае 350 боеголовок, в Пакистане – 165, Индии – 160, Израиле – 90.

Применяли ли раньше тактическое ядерное оружие?

Тактическое ядерное оружие никогда не применялось. Ядерные государства признали, что эффективно можно уничтожать цели на поле боя с помощью современных обычных боеприпасов.

Кроме того, ни одна страна до сих пор не желала рискнуть развязать ядерную войну, применив тактическое ядерное оружие.

Тем временем военная доктрина РФ предусматривает, что она оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Как в мире реагируют на угрозы Путина?

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что мировое сообщество не позволит российскому диктатору Владимиру Путину применить ядерное оружие. Но он признает, что риски все же есть.

Однако, по мнению главы государства, в любом случае угрозам и шантажу Путина поддаваться не стоит.

– Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы хотим еще часть Польши, иначе применим ядерное оружие. Мы не можем пойти на эти компромиссы, – объяснил он.

Президент США Джо Байден также заверил: если Путин решит применить химическое или ядерное оружие, это превратит россиян в самых больших изгнанников в мире, и не останется без ответа со стороны Штатов и других цивилизованных стран.

Он не уточнил, какие конкретно шаги американская сторона примет в ответ, но подчеркнул, что последствия для России в случае применения химического или ядерного оружия точно будут.

Между тем бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес не исключает, что таким ответом может быть ликвидация Вооруженными силами США российского Черноморского флота или военных баз во временно оккупированном РФ Крыму.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала ядерные угрозы Путина “бряцанием оружием”, и заявила, что этот шантаж не сработает.

Со своей стороны спикер ЕС Питер Стано заявил, что Путин ведет опасную ядерную игру, поэтому международное сообщество должно быть единым в давлении на Кремль, чтобы остановить такое безумное поведение.

Президент Польши Анджей Дуда также отреагировал на ядерный шантаж РФ. Он подчеркнул, что в случае применения оружия массового поражения, последствия для россиян будут огромными.

– У США также есть кнопки, которые запускают ядерные ракеты. Штаты являются большим ядерным государством. Тот факт, что они воспринимают это серьезно, также представляет угрозу и для России, — заявил он.

Есть ли поводы для беспокойства?

Военный эксперт Александр Коваленко в комментарии Фактам ICTV говорит, что применение Россией ядерного оружия против Украины – нереально. Он объясняет: Путин хорошо понимает, что являет собой его ядерная триада.

В частности, глава Кремля осознает, что фактически все эти ракеты, которые сегодня являются основными для использования, прежде всего УР 100Н УТТХ, — это старые советские межконтинентальные баллистические ракеты, которые не производятся с 1980-х годов.

Кроме того, за время их пребывания на балансе РФ они должны были проходить регулярное технологическое обслуживание. Но этого не происходило из-за тотальной коррупции в России.

— Вместо того, чтобы обслуживать ядерное оружие, о нем в большинстве своем забыли. Огромное количество этих ракет не пригодно для применения. Они могут вести себя очень непредсказуемо, если придется их запускать, – говорит эксперт.

Также Александр Коваленко обращает внимание на еще один аспект. Он объясняет: если РФ использует ядерное оружие, так или иначе это будет ударом не только по территории Украины.

В таком случае будет поражение какой-либо из стран Европейского Союза. Ведь здесь многое зависит от того, как, например, будет распространяться радиация после такого удара.

А это уже может быть воспринято странами Североатлантического альянса как нарушение статьи 5 Коллективной безопасности (если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения страны-участники союза сочтут это вооруженным нападением на них всех, — Ред.).

Александр Коваленко напоминает, что именно об этом говорили в НАТО, когда была реальная угроза катастрофы на Запорожской АЭС.

— Все нарративы, которые сегодня использует Путин и российская пропаганда по применению ядерного оружия, направлены не на то, чтобы запугать Украину или международное сообщество. Их задача — убедить российского потребителя, что у РФ все еще есть “чудо-оружие”, которого боятся во всем мире. Поэтому это еще один элемент пропаганды, но не более того, – объясняет эксперт.

Военный эксперт добавляет, что это подтверждают соответствующие отчеты по итогам учений, которые проводили прошлым летом и в ходе которых проверяли боеспособность ядерного оружия.

В документах говорилось, что ядерная триада РФ не может 100% гарантировать уничтожение определенного объекта, находящегося за пределами России. Все потому, что может возникнуть огромное количество технических неожиданностей. В частности, при пуске ракета может остаться в шахте и взорваться там.

И это только один из сценариев. Поэтому, по словам Александра Коваленко, ядерное оружие РФ на сегодняшний день представляет угрозу не столько для других стран, сколько для самой России.