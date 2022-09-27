Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Шаг его отчаяния: использует ли Путин ядерное оружие после псевдореферендумов

Марта Бондаренко, редактор ленты Артем Куля, Специальный корреспондент программы Факты недели
Шаг его отчаяния: использует ли Путин ядерное оружие после псевдореферендумов

Российской армии не удается закрепиться на временно оккупированных территориях Украины, поэтому захватчики решили провести фейковые референдумы по вхождению этих территорий в состав РФ.

Ранее весь цивилизованный мир заявил, что не будет признавать результаты референдума, однако это не смущает Путина.

Куда спешат захватчики и как в Кремле пытаются переломить ход войны, об этом в сюжете программы Факты недели на ICTV.

Сейчас смотрят

Здесь важно напомнить, что после молниеносного контрнаступления ВСУ в Харьковской области Россия отложила вопрос псевдореферендумов на неопределенный срок. Но вдруг передумала.

21 сентября президент Путин выступил с заявлением о начале частичной мобилизации в РФ, пригрозил Западу ядерным оружием и объявил о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

— То решение о своем будущем, которое примет большинство жителей “Л/ДНР”, Запорожской и Херсонской областей — мы поддержим, — сказал Путин.

Псевдореферендумы назначили с 23 по 27 сентября. Из-за провалов на фронте в Кремле решили срочно сконструировать новую политическую реальность, чтобы дать так называемой спецоперации новый толчок.

Читайте
Россия попытается аннексировать оккупированные территории до или после 1 октября - ISW

По словам адвоката Марка Фейгина, форсирование референдумов направлено на то, чтобы любыми способами остановить продвижение ВСУ.

По расчету Кремля, если “Л/ДНР” и юг Украины “присоединятся” к России, то наступление на эти территории Путин будет расценивать как атаку на РФ. Согласно ядерной доктрине Россия тогда будет иметь право применения ядерного оружия.

Путин в своем обращении заверил, что это не блеф.

Следует напомнить и о недавних атаках по российским объектам в оккупированном Крыму. Россия считает его своим, но ответа никакого не последовало.

Эксперты подчеркивают, что ядерный шантаж Путина – это шаг его отчаяния. Однако тактический удар по Украине запустит необратимые для России механизмы противодействия.

— Об использовании ядерного оружия. Против кого? Украины? Безъядерной страны. На ее территории… Даже применение для демонстрации где-то в заливе, как некоторые из пропагандистов об этом заявляли. Нет, назад уже не будет пути, это конец. В ответ (страны – Ред.) тогда уже применят силы и средства. А это угроза планетарная, – прокомментировал Фейгин.

По словам российского военно-политического эксперта Юрия Федорова, мир уже не доверяет Путину после провала газового шантажа. Теперь российский президент может провалить и ядерный шантаж. А тогда ситуация будет уже реально патовой, и Путин это понимает.

Однако, несмотря на любые угрозы со стороны России, Вооруженные силы Украины будут продолжать освобождать наши территории от захватчиков.

Читайте
Всплеска патриотизма не будет – британская разведка о новом обращении Путина

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка