Сентябрь, 27 в 13:33

Российской армии не удается закрепиться на временно оккупированных территориях Украины, поэтому захватчики решили провести фейковые референдумы по вхождению этих территорий в состав РФ.

Ранее весь цивилизованный мир заявил, что не будет признавать результаты референдума, однако это не смущает Путина.

Куда спешат захватчики и как в Кремле пытаются переломить ход войны, об этом в сюжете программы Факты недели на ICTV.

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Здесь важно напомнить, что после молниеносного контрнаступления ВСУ в Харьковской области Россия отложила вопрос псевдореферендумов на неопределенный срок. Но вдруг передумала.

21 сентября президент Путин выступил с заявлением о начале частичной мобилизации в РФ, пригрозил Западу ядерным оружием и объявил о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

— То решение о своем будущем, которое примет большинство жителей “Л/ДНР”, Запорожской и Херсонской областей — мы поддержим, — сказал Путин.

Псевдореферендумы назначили с 23 по 27 сентября. Из-за провалов на фронте в Кремле решили срочно сконструировать новую политическую реальность, чтобы дать так называемой спецоперации новый толчок.

По словам адвоката Марка Фейгина, форсирование референдумов направлено на то, чтобы любыми способами остановить продвижение ВСУ.

По расчету Кремля, если “Л/ДНР” и юг Украины “присоединятся” к России, то наступление на эти территории Путин будет расценивать как атаку на РФ. Согласно ядерной доктрине Россия тогда будет иметь право применения ядерного оружия.

Путин в своем обращении заверил, что это не блеф.

Следует напомнить и о недавних атаках по российским объектам в оккупированном Крыму. Россия считает его своим, но ответа никакого не последовало.

Эксперты подчеркивают, что ядерный шантаж Путина – это шаг его отчаяния. Однако тактический удар по Украине запустит необратимые для России механизмы противодействия.

— Об использовании ядерного оружия. Против кого? Украины? Безъядерной страны. На ее территории… Даже применение для демонстрации где-то в заливе, как некоторые из пропагандистов об этом заявляли. Нет, назад уже не будет пути, это конец. В ответ (страны – Ред.) тогда уже применят силы и средства. А это угроза планетарная, – прокомментировал Фейгин.

По словам российского военно-политического эксперта Юрия Федорова, мир уже не доверяет Путину после провала газового шантажа. Теперь российский президент может провалить и ядерный шантаж. А тогда ситуация будет уже реально патовой, и Путин это понимает.

Однако, несмотря на любые угрозы со стороны России, Вооруженные силы Украины будут продолжать освобождать наши территории от захватчиков.