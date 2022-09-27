Вересень, 27 в 13:33

Російській армії не вдається закріпитися на тимчасово окупованих територіях Україні, тому загарбники вирішили провести фейкові референдуми щодо входження цих територій до складу РФ.

Раніше весь цивілізований світ заявив, що не визнаватиме результатів референдуму, проте це не бентежить Путіна.

Куди поспішають загарбники, та як у Кремлі намагаються переламати хід війни, про це у сюжеті програми Факти тижня на ICTV.

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Тут важливо нагадати, що навіть після блискавичного контрнаступу ЗСУ на Харківщині Росія відклала питання псевдореферендумів на невизначений термін. Але раптом передумала.

21 вересня президент Путін виступив із заявою про початок часткової мобілізації у РФ, пригрозив Заходу ядерною зброєю та оголосив про проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

– Те рішення про своє майбутнє, яке ухвалить більшість жителів “Л/ДНР”, Запорізької та Херсонської областей – ми підтримаємо, – сказав тоді Путін.

Псевдореферендуми призначили з 23 до 27 вересня. Через провали на фронті у Кремлі вирішили терміново сконструювати нову політичну реальність, щоб дати так званій спецоперації новий поштовх.

За словами адвоката Марка Фейгіна, форсування референдумів спрямоване на те, щоб будь-якими способами зупинити просування ЗСУ.

За розрахунком Кремля, якщо “Л/ДНР” та частини півдня України “приєднаються” до Росії, то наступ на ці території Путін розцінюватиме як атаку на РФ. Згідно із ядерною доктриною Росія тоді матиме право застосування ядерної зброї у відповідь.

Путін у своєму зверненні запевнив, що це не блеф.

Варто нагадати і про нещодавні атаки по російських об’єктах в окупованому Криму. Росія вважає його своїм, але ж відповіді ніякої не було.

Експерти наголошують, що ядерний шантаж Путіна – це крок його відчаю. Проте тактичний удар по Україні запустить незворотні для Росії механізми протидії.

– Щодо використання ядерної зброї. Стосовно кого? України? Без’ядерної країни. На її території… Навіть застосування задля демонстрації десь в затоці, як дехто з пропагандистів про це заявляв. Ні, назад вже не буде шляху, це кінець. У відповідь (країни – Ред.) тоді вже застосують сили та засоби. А це загроза планетарна, – прокоментував Фейгін.

За словами російського військово-політичного експерта Юрія Федорова, світ уже не довіряє Путіну після провалу газового шантажу. Тепер російський президент може провалити і ядерний шантаж. А тоді ситуація буде вже реально патовою і Путін це розуміє.

Проте попри будь-які погрози зі сторони Росії Збройні сили Україні продовжуватимуть звільняти наші території від загарбників.