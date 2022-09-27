Вересень, 27 в 12:12

Збройні сили України повернули під свій контроль територію Борівської громади та села Піски-Радьківські, що на Харківщині.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі повідомив, що Борівська громада повернулася під контроль ЗСУ. Окупанти та колаборанти втекли.

Наразі у звільнених населених пунктах тривають зачистки.

Зараз дивляться

Він також опублікував відео із деокупованої громади. На кадрах видно понівечений навчальний заклад: вибиті шибки та двері, частково зруйновані стіни.

У селищній раді повідомляють, що більшість жителів громади виїхала. Наразі бої на околицях все ще тривають, звуки вибухів постійно чути з півночі, сходу та півдня.

У громаді немає електроенергії та мобільного зв’язку.

Село Піски-Радьківські (другий за розміром населений пункт громади), вже перебуває під контролем ЗСУ, наголосили у селищній раді.

– Але українські військові наразі ще виявляють там групи російських військових, проводять зачистки, розмінування, – йдеться у повідомленні.

Наразі у звільнені села підвозять гуманітарну допомогу, зокрема продукти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерела: Борівська селищна рада, Андрій Цаплієнко

Фото: Борівська селищна рада