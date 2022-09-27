ЗСУ звільнили Борівську громаду та село Піски-Радьківські, тривають зачистки
Збройні сили України повернули під свій контроль територію Борівської громади та села Піски-Радьківські, що на Харківщині.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі повідомив, що Борівська громада повернулася під контроль ЗСУ. Окупанти та колаборанти втекли.
Наразі у звільнених населених пунктах тривають зачистки.
Він також опублікував відео із деокупованої громади. На кадрах видно понівечений навчальний заклад: вибиті шибки та двері, частково зруйновані стіни.
У селищній раді повідомляють, що більшість жителів громади виїхала. Наразі бої на околицях все ще тривають, звуки вибухів постійно чути з півночі, сходу та півдня.
У громаді немає електроенергії та мобільного зв’язку.
Село Піски-Радьківські (другий за розміром населений пункт громади), вже перебуває під контролем ЗСУ, наголосили у селищній раді.
– Але українські військові наразі ще виявляють там групи російських військових, проводять зачистки, розмінування, – йдеться у повідомленні.
Наразі у звільнені села підвозять гуманітарну допомогу, зокрема продукти.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерела: Борівська селищна рада, Андрій Цаплієнко
Фото: Борівська селищна рада