Сентябрь, 29 в 13:19

Бывают случаи, когда человек узнает об аресте счетов в тот момент, когда не может снять деньги с карты или рассчитаться ею в магазине.

Если ваши счета были заблокированы, скорее всего, вы являетесь должником. Накладывает арест исполнительная служба на основании постановления об аресте ваших средств от исполнителя.

Исполнителем может выступать как частное, так и юридическое лицо, организация или государство. Это зависит от типа вашего долга. Например, если у вас задолженность в банке, то ваш исполнитель — банк, если вы не оплатили ЕСВ, то это государство.

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В свою очередь исполнительная служба может заблокировать все ваши карты и банковские счета, а также наложить арест на движимое и недвижимое имущество. Вы не сможете пользоваться деньгами на счетах или продавать квартиру до тех пор, пока не погасите долг.

Соответственно, если исполнительная наложила арест на вашу карту для начисления зарплаты, вы не можете снимать деньги.

Как получить зарплату, если счет заблокирован — далее в материале Фактов ICTV.

Наложение ареста на зарплатный счет

В Украине существуют счета, на которые нельзя накладывать аресты. Не подлежат аресту деньги, находящиеся на счетах со специальным режимом использования и других счетах, обращение взыскания на которые запрещено законом.

К таким счетам относятся пенсионные, для стипендий, для социальных и других государственных выплат.

Зарплатные же счета тоже можно отнести к этому списку, но наложение ареста на карту, которая открыта для получения зарплаты, возможно. Ведь такие карты законодательно не определены как счета специального использования.

Поскольку во время блокировки банк не обращает внимания на назначение счетов, средства с вашей зарплатной карты могут легко арестовать.

Что делать в случае ареста зарплатного счета

Юристы советуют обращаться к своему исполнителю и в банк, который наложил арест.

— Исполнителю и банку необходимо предоставить документ, подтверждающий, что этот счет используется только для получения заработной платы, — отмечает юрист Ростислав Кравец.

Юрист добавляет, что согласно последнему решению Верховного суда, банк и исполнительная служба самостоятельно обязаны разблокировать такой счет в течение одного дня.

— Если этого не произошло, нужно обжаловать действия частного или государственного исполнителя в суде, – советует юрист.

Как получить зарплату при арестованном счете

Вопрос довольно важный, ведь без зарплаты человек не может существовать.

Если вашу зарплатную карту заблокировали, вы можете обратиться к бухгалтеру по месту работы и написать заявление об изменении способа начисления зарплаты (на другую карту, по почте либо наличными на руки).

Стоит отметить, если вы откроете новую карту для зарплаты, ее тоже могут заблокировать, поскольку все карты должников автоматически попадают под арест.

Как разблокировать арестованные счета

Самый простой способ — погасить свой долг. После этого вы должны обратиться в исполнительную службу с документами, подтверждающими оплату долга.

Исполнительная служба пересмотрит ваше дело и снимет аресты со всех счетов и имущества.

Проверить наличие и закрытие производства вы можете в Едином реестре должников или воспользовавшись специальной услугой Автоматическая система исполнительного производства на сайте Министерства юстиции Украины, или в приложении Дія.