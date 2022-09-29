Вересень, 29 в 13:19

Трапляються випадки, коли людина дізнається про арешт рахунків у той момент, коли не може зняти гроші з картки або розрахуватися нею у магазині.

Якщо ваші рахунки були заблоковані, найімовірніше, ви є боржником. Накладає арешт виконавча служба на підставі постанови про арешт ваших коштів від виконавця.

Виконавцем може виступати і приватна, і юридична особа, організація або держава. Це залежить від типу вашого боргу. Наприклад, якщо у вас заборгованість у банку, то ваш виконавець – банк, якщо ви не сплатили ЄСВ, то це держава.

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Зі свого боку виконавча служба може заблокувати усі ваші картки та банківські рахунки, а також накласти арешт на рухоме та нерухоме майно. Ви не зможете користуватися грошима на рахунках, або продавати квартиру доти, доки не погасите борг.

Відповідно, якщо виконавча наклала арешт на вашу картку для нарахування зарплатні, ви не можете знімати кошти.

Як отримати зарплату, якщо рахунок заблокований – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Накладання арешту на зарплатний рахунок

В Україні існують рахунки, на які не можна накладати арешти. Не підлягають арешту кошти, які перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом.

До таких рахунків належать пенсійні, для виплат стипендій, для соціальних та інших державних виплат.

Зарплатні рахунки також можна віднести до цього списку, але накладення арешту на картку, яка відкрита для отримання зарплатні, можливе. Адже такі картки законодавчо не визначені як рахунки спеціального використання.

Оскільки під час блокування банк не звертає увагу на призначення рахунків, кошти з вашої зарплатної картки можуть легко арештувати.

Що робити у випадку арешту зарплатного рахунку

Юристи радять звертатися до свого виконавця та у банк, що наклав арешт.

– Виконавцю та банку необхідно надати документ, який підтверджує, що цей рахунок використовується лише для отримання заробітної плати, – зазначає юрист Ростислав Кравець.

Юрист додає, що відповідно до останнього рішення Верховного суду, банк та виконавча служба самостійно зобов’язані розблокувати такий рахунок протягом одного дня.

– Якщо цього не сталося, потрібно оскаржувати дії приватного чи державного виконавця у суді, – радить юрист.

Як отримати зарплату при арештованому рахунку

Питання доволі важливе, адже без зарплати людина не може існувати.

Якщо вашу зарплатну картку заблокували, ви можете звернутися до бухгалтера за місцем роботи та написати заяву про зміну способу нарахування зарплатні (на іншу картку, поштою або готівкою на руки).

Варто зазначити, якщо ви відкриєте нову картку для зарплати, її теж можуть заблокувати, оскільки усі картки боржників автоматично потрапляють під арешт.

Як розблокувати арештовані рахунки

Найпростіший спосіб – погасити свій борг. Після цього ви маєте звернутися до виконавчої служби з документами, що підтверджують оплату боргу.

Виконавча служба перегляне вашу справу та зніме арешти з усіх рахунків та майна.

Перевірити наявність та закриття провадження ви можете у Єдиному реєстрі боржників, або скориставшись спеціальною послугою Автоматична система виконавчого провадження на сайті Міністерства юстиції України, або у застосунку Дія.