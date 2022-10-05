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Факты / Україна / Общество

Приобрели более 1 тыс. дронов для ВСУ: в рамках United24 собрали почти $200 млн

Юля Захарченко, редактор ленты
Приобрели более 1 тыс. дронов для ВСУ: в рамках United24 собрали почти $200 млн
Фото: Офис президента

В рамках глобальной инициативы по поддержке Украины United24 удалось собрать около $200 млн благотворительных взносов, сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, благодаря этим средствам государство приобрело более 1 тыс. дронов для украинских военных и тысячи единиц медицинского оборудования для медицинских работников.

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– Продолжаем усиливать внимание мира к потребностям нашей защиты. В сентябре к платформе присоединились мировые звезды – Барбра Стрейзанд и Марк Гэмилл. Благодарю всех, кто помогает и поддерживает Украину, — подчеркнул глава государства.

В частности, актер Марк Гэмилл, которого большинство зрителей знают по роли джедая Люка Скайвокера в киноэпопее Звездные войны, стал послом платформы United24. По словам президента, известно, что он будет помогать собирать деньги на армию дронов Вооруженных сил Украины.

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