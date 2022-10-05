Придбали понад 1 тис. дронів для ЗСУ: у рамках United24 зібрали майже $200 млн

Жовтень, 05 в 17:17

У рамках глобальної ініціативи з підтримки України United24 вдалося зібрати майже $200 млн благодійних внесків, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, завдяки цим коштам держава придбала понад 1 тис. дронів для українських військових і тисячі одиниць медичного обладнання для медичних працівників.

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– Продовжуємо посилювати увагу світу до потреб нашого захисту. У вересні до платформи долучилися світові зірки – Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл. Дякую усім, хто допомагає та підтримує Україну, – наголосив глава держави.

Зокрема, актор Марк Гемілл, якого більшість глядачів знають за роллю джедая Люка Скайвокера в кіноепопеї Зоряні війни, став амбасадором платформи United24. Зі слів президента відомо, що він допомагатиме збирати гроші на армію дронів Збройних сил України.