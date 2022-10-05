Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Придбали понад 1 тис. дронів для ЗСУ: у рамках United24 зібрали майже $200 млн

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Придбали понад 1 тис. дронів для ЗСУ: у рамках United24 зібрали майже $200 млн
Фото: Офіс президента

У рамках глобальної ініціативи з підтримки України United24 вдалося зібрати майже $200 млн благодійних внесків, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, завдяки цим коштам держава придбала понад 1 тис. дронів для українських військових і тисячі одиниць медичного обладнання для медичних працівників.

Зараз дивляться

– Продовжуємо посилювати увагу світу до потреб нашого захисту. У вересні до платформи долучилися світові зірки – Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл. Дякую усім, хто допомагає та підтримує Україну, – наголосив глава держави.

Зокрема, актор Марк Гемілл, якого більшість глядачів знають за роллю джедая Люка Скайвокера в кіноепопеї Зоряні війни, став амбасадором платформи United24. Зі слів президента відомо, що він допомагатиме збирати гроші на армію дронів Збройних сил України.

Читайте
Платформа United 24 за два місяці зібрала $76,8 млн - Мінцифри

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка