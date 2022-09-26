Сентябрь, 26 в 12:49

Об опасности атаки иранскими дронами-камикадзе может сигнализировать звук, напоминающий работу двигателя бензопилы или мотороллера, сообщила в эфире телемарафона глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

– Хотим еще раз напомнить местному населению, где происходят такие атаки, – если слышите звук двигателя, похожий на бензопилу или мотороллер, переходите в укрытие, поскольку и поражение с земли, например, этого дрона будет массированным. Чтобы не попасть случайно под такой огонь, не нужно подвергать себя опасности, – подчеркнула она.

По ее словам, специалисты сейчас изучают полученные образцы Shahed-136, которые Россия маркирует как Герань-2, поскольку это достаточно новое оружие.

– У нас есть примеры результативного сбивания этих дронов, есть понимание того, что их можно сбивать на определенной высоте, в том числе и стрелковым оружием, – добавила Гуменюк.

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Фото: ОК Південь