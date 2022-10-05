РФ всю ночь атаковала Белую Церковь дронами-камикадзе. Есть пострадавший
В течение ночи 5 октября российские войска атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе.
Первый взрыв прогремел ориентировочно через полчаса после объявления воздушной тревоги в 01:33.
К четырем утра очевидцы насчитали их не менее шести.
В три часа руководитель областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что несколько взрывов, которые слышали люди, являются, по предварительным данным, свидетельством того, что город атакован дронами-камикадзе.
Руководитель ОВА добавил, что на объектах инфраструктуры вспыхнули пожары. Один человек из-за вражеской атаки пострадал.
– Экстренные службы уже на месте, работают. Информацию о разрушениях и потерпевших выясняем, – отметил Алексей Кулеба.
Впоследствии обращение к жителям обнародовал и городской глава Белой Церкви Геннадий Дикий.
Мэр города также подтвердил, что враг нанес удары по Белой Церкви.
Геннадий Дикий настойчиво попросил людей, пока продолжается воздушная тревога, находиться в укрытиях.
А тем жителям, что проживают возле эпицентра пожара, рекомендовал не подходить к окнам и ни в коем случае не открывайте их, пока пожар не ликвидируют.
В четыре утра руководитель областной военной администрации сообщил о повторной серии ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви.
Алексей Кулеба в который раз призвал жителей Киевской области оставаться в укрытиях, пока не миновала опасность.
Разрешили людям покинуть бомбоубежища только утром, в 05:03.
А еще через 55 минут сирены снова известили о воздушной опасности в регионе.
Источник: Алексей Кулеба, Геннадий Дикий