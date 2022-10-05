Октябрь, 05 в 6:01

В течение ночи 5 октября российские войска атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе.

Первый взрыв прогремел ориентировочно через полчаса после объявления воздушной тревоги в 01:33.

К четырем утра очевидцы насчитали их не менее шести.

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В три часа руководитель областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что несколько взрывов, которые слышали люди, являются, по предварительным данным, свидетельством того, что город атакован дронами-камикадзе.

Руководитель ОВА добавил, что на объектах инфраструктуры вспыхнули пожары. Один человек из-за вражеской атаки пострадал.

– Экстренные службы уже на месте, работают. Информацию о разрушениях и потерпевших выясняем, – отметил Алексей Кулеба.

Впоследствии обращение к жителям обнародовал и городской глава Белой Церкви Геннадий Дикий.

Мэр города также подтвердил, что враг нанес удары по Белой Церкви.

Геннадий Дикий настойчиво попросил людей, пока продолжается воздушная тревога, находиться в укрытиях.

А тем жителям, что проживают возле эпицентра пожара, рекомендовал не подходить к окнам и ни в коем случае не открывайте их, пока пожар не ликвидируют.

В четыре утра руководитель областной военной администрации сообщил о повторной серии ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви.

Алексей Кулеба в который раз призвал жителей Киевской области оставаться в укрытиях, пока не миновала опасность.

Разрешили людям покинуть бомбоубежища только утром, в 05:03.

А еще через 55 минут сирены снова известили о воздушной опасности в регионе.

Источник: Алексей Кулеба, Геннадий Дикий