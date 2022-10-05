Жовтень, 05 в 14:15

Дедалі частіше Росія атакує українські міста дронами-камікадзе. Летальні апарати фіксують в Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Харківські області.

А впродовж ночі 5 жовтня російські війська атакували Білу Церкву Київської області дронами-камікадзе типу Shahed-136.

Що відомо про дрони-камікадзе – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Дрон-камікадзе: що це

Це тип безпілотних літальних апаратів з бойовою частиною. Вони здатні довгий час перебувати в повітрі в режимі очікування поблизу цілі та оперативно атакувати її після отримання відповідної команди від оператора.

Крім того, дрони-камікадзе здатні виконувати завдання, на яке їх запрограмували автоматично.

Такі дрони поєднують у собі переваги безпілотного літального апарата (БпЛА) та бойової частини авіаційної бомби.

Дрони-камікадзе ще називають “баражуючим боєприпасом”, дослівно перекладається як бродячий боєприпас. Річ у тім, що в дрони можна заздалегідь закласти дані про ціль, і вони будуть вже самостійно шукати її чи просто вдарять за зазначеними координатами.

Такі дрони можуть знаходити ціль вже після запуску і керуються оператором до моменту удару. Це і відрізняє дрони-камікадзе від ракет.

Тобто завдяки баражуючому боєприпасу можна залетіти у район цілі й там побачити додаткові.

Наприклад, людина, що керує дроном, може побачити більш пріоритетну ціль або не виявити їх та почати досліджувати інший район. Водночас для цього вистачить звичайної або телевізійної камери.

Які країни виготовляють дрони-камікадзе

У 1982 році Ізраїль, який на початку Ліванської війни за допомогою перших БПЛА розгромив протиповітряну оборону противника.

Тоді БПЛА використовувались для пошуку радарів ліванської армії, імітували справжні літаки та наводили високоточні боєприпаси.

Після цього в Ізраїлі почали думати над створенням дрону, який міг би сам знищувати цілі противника. У 1989 році з’явився баражуючий боєприпас IAI Harpy.

За принципом роботи це був звичайний БПЛА, який літав заданим маршрутом, але був оснащений системою пасивного радіолокаційного наведення та бойовою частиною.

У польоті IAI Harpy ловить радіолокаційні станції противника та врізається в них, знищуючи ціль. Удар під час зіткнення приводить у дію бойову частину.

Дрон-камікадзе Harpy перебуває на озброєнні Чилі, Індії, Ізраїлю, Південної Кореї, Туреччини та Китаю.

Також Ізраїль виготовляє дрони-камікадзе:

Harop – призначений для ураження важливих наземних цілей противника, а також малопомітних стаціонарних і мобільних наземних (морських) цілей. Також цей дрон можна використовувати для розвідки.

призначений для ураження важливих наземних цілей противника, а також малопомітних стаціонарних і мобільних наземних (морських) цілей. Також цей дрон можна використовувати для розвідки. Sparrow – може перебувати у повітрі близько 6 год. на відстані від 20 до 120 км від місця старту.

може перебувати у повітрі близько 6 год. на відстані від місця старту. Spike Firefly – оснащений 400 г бойовою частиною, дальність польоту від місця запуску сягає 500-1500 м. Тривалість баражування залежить від кількості батарей і становить від 15 до 30 хв.

Ще один доволі популярний дрон-камікадзе Fire Shadow розробила міжнародна корпорація МВDA (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та США).

Цей літальний апарат забезпечує армію високоточною вогневою підтримкою на значній глибині фронту. Призначений Fire Shadow для знищення цілей у заданому районі.

Дальність дії — до 100 км, боєприпас може баражувати на висоті близько 4 600 м протягом 6 год.

Також дрони-камікадзе виготовляють:

Китай – БПБ WS-43.

Польщв – Warmate.

Росія – Ланцет . Призначений для утворення повітряних мінних полів.

. Призначений для утворення повітряних мінних полів. Іран – Shahed 136

США – Switchblade 300 та Switchblade 600 .

Ці моделі баражуючих боєприпасів є найпопулярнішими.

Які дрони-камікадзе має Україна

Наразі українська армія активно використовує американські дрони-камікадзе Switchblade 300 та 600.

Американські дрони обладнані відеокамерою та GPS-навігацією. Ними можна керувати на відстані до 40 км і у повітрі вони здатні триматися до 40 хв., а далі справа за потужною боєголовкою.

Switchblade 300 – це легша версія. Цей дрон здатний подолати до 10 км і перебувати в повітрі близько 10 хв., знешкоджуючи піхоту противника та легку броньовану техніку.

Ще у травні 2022 року повідомлялось, що США передасть Україні 121 безпілотник Phoenix Ghost.

БПЛА Гоуст (Ghost), які увійшли до складу одного з американських пакетів озброєння для України, є одноразовими та самознищуються після використання.

Дрон може бути використаний для спостереження з повітря, проте його основне призначення – атакувати.

Якими дронами-камікадзе Росія обстрілює Україну

Найчастіше РФ атакує українську територію дронами-камікадзе Ланцет та іранськими Shahed 136.

У Повітряних силах ЗСУ зазначають, що максимальна швидкість дрона Ланцет становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі, а найбільша дальність дії – 40 км.

Є дві версії ударного безпілотника, зокрема Ланцет-1 та Ланцет-3. Дрони мають однаковий планер з подвійними Х-подібними крилами, схожі за внутрішніми системами, проте відрізняються за розмірами та навантаженням.

Натомість іранський дрон-камікадзе Shahed 136 призначений для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами.

Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Іранський дрон важко відстежити, проте можливо знищити звичайною стрілецькою зброєю. Крім того, Shahed 136 створюють сильний шум, який допомагає знайти та збити його.