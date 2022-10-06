Греківка звільнена від окупантів, тривають бої за інші населені пункти Луганщини – Гайдай
Фото: Генштаб ЗСУ
Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Греківку. Наразі тривають запеклі бої за інші населені пункти Луганської області.
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, росіяни готуються до тривалої оборони на території регіону, зокрема, роблять нові окопи, мінують території та стягують резерви.
Греківка на карті України
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– Окупанти дуже активно мінують усі дороги та будівлі, у Кремінній взагалі розкидають пелюстки (протипіхотні міни, – Ред.), підтягують резерви, окопуються дуже серйозно, тобто готуються до тривалої оборони, якщо вона в них вийде, – зазначив Гайдай.