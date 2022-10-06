Жовтень, 06 в 17:23

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Греківку. Наразі тривають запеклі бої за інші населені пункти Луганської області.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, росіяни готуються до тривалої оборони на території регіону, зокрема, роблять нові окопи, мінують території та стягують резерви.

Греківка на карті України

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