Жовтень, 06 в 10:04

Контрнаступ Збройних сил України в Харківській області ще не завершився і зараз українські військові просуваються до західної частини Луганської області.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що 5 жовтня українські війська увійшли до Греківки та Макіївки на заході Луганської області.

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 5 жовтня українські Сили оборони розпочали звільнення сіл на Луганщини, але не вказав, яких саме.

Аналітики зазначають, що російським військам не вдалося втримати береги річок Оскіл і Сіверський Донець і використовувати їх як природні перешкоди, щоб не допустити контрнаступу українських сил.

Місцевість у західній частині Луганської області підходить для швидкої маневрової війни, яку українські війська ефективно застосовували у східній частині Харківської області на початку вересня.

Крім того, у відкритих джерелах немає інформації, що російські військові зміцнилися у західній частині Луганської області.

Наступ українців і на півдні змушує Росію обирати, де більше зосередитись на обороні. Аналітики ISW вважають, що ймовірність успіху просування ЗСУ зростає і сході, і півдні.

Раніше Гайдай анонсував евакуацію з Луганської області через контрнаступ Збройних сил України.