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Факты / Україна

Это помогает освобождать наших героев: Зеленский призвал брать в плен как можно больше оккупантов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Это помогает освобождать наших героев: Зеленский призвал брать в плен как можно больше оккупантов
Фото: Офис президента

Украине следует брать в плен как можно больше российских военных, чтобы возвращать домой удерживаемых в России защитников.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Отдельно я хочу отметить сегодня те подразделения, которые обеспечили нам результат в пополнении обменного фонда. Это очень важно: каждый, кто берет в плен российских военных, обеспечивает нам возможность освобождать наших героев, — заявил он.

Кроме того, глава государства поблагодарил 54-й отдельный разведывательный батальон имени Михаила Тиши, 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 92-ю отдельную механизированную бригаду, что во время наступательных действий существенно увеличили возможность Украины возвращать своих граждан домой.

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— Мы должны освобождать их и должны освобождать их всех, не оставляя врагу никого. Но для этого нам нужно брать в плен оккупантов — как можно больше, — отметил Зеленский.

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