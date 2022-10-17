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Факти / Україна / Суспільство

З російського полону звільнили 108 захисниць України

Валентина Чорна, редакторка стрічки
звільнені з російського полону жінки

У понеділок, 17 жовтня, з російського полону звільнили 108 жінок.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з Азовсталі, 11 офіцерів, 85 – рядових та сержантів. З них – 35 захисниць із ЗСУ, 32 – ВМС, 12 – ТрО, 8 – НГУ, включно з 2 із Азову, 5 – ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних, – написав він.

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За словами Єрмака, серед звільнених були жінки, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.

– Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за “надто проукраїнську позицію”, яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані “шпигунство” та “тероризм”. Зараз всі дівчата будуть проходити медичний огляд, реабілітацію. Будуть обіймати рідних, своїх дітей, відновлюватись, – додав керівник Офісу президента.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 236-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Андрій Єрмак

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