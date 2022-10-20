Октябрь, 20 в 18:58

Зима 2022-2023 годов в Украине может быть теплее, чем предыдущие, а периоды очень холодной погоды с температурой до -25 градусов будут очень непродолжительными.

При этом, на северо-востоке Украины могут быть периоды продолжительностью 1-5 суток, когда температура ночью будет падать до 26 градусов, говорят на Facebook-странице украинского гидрометеорологического центра.

Метеорологи отмечают, что современное развитие науки во всем мире пока не позволяет составлять достоверные посуточные прогнозы развития атмосферных процессов на длительные периоды (1-3 месяца и более).

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— Вместе с тем, благодаря метеорологическим наблюдениям, которые насчитывают в большинстве областей Украины 80-100 и более лет и созданию соответствующих баз данных, украинские метеорологи имеют возможность анализа таких больших массивов информации и определения трендов (направлений) в температурном режиме в Украине, — сообщили эксперты.

Такой подход позволяет оценить вероятность различных сценариев развития погодных условий, а также дать рекомендации относительно ожидаемого температурного режима в разные сезоны года и учесть эти рекомендации при принятии управленческих решений.

По результатам анализа температурных показателей в Украине за последние 30 лет, метеорологи говорят о следующем:

переход средней суточной температуры через +8 градусов в сторону понижения (начало отопительного периода) даже в северных регионах Украины осуществляется в третьей декаде октября, в других регионах Украины в начале ноября и позже;

средняя температура зимнего периода (особенно января и февраля) повысилась на 2,0-2,5 градуса;

существенно сократилась продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов;

сумма отрицательных температур в течение зимнего периода сократилась почти в 2 раза;

каждую зиму фиксируется большое количество температурных рекордов по самым высоким температурам за весь период метеорологических наблюдений;

переход средней суточной температуры весной через +8 градусов в сторону повышения (окончание отопительного периода) осуществляется в первой декаде апреля и раньше.

На основе приведенного выше анализа можно сделать следующие выводы относительно предстоящей зимы 2022-23гг:

средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020гг.;

вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25..-30 градусов в Украине очень низкая;

в основном вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15…-20 градусов, на северо-востоке страны до -26 градусов.

Синоптики утверждают, что перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончания на более ранние сроки является обоснованным и подтверждается метеорологическими расчетами.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев подготовиться к тяжелой зиме и купить ряд необходимых вещей.