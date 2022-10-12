Эта зима будет тяжелой: Шмыгаль призвал украинцев приобрести теплую одежду и фонарики

Октябрь, 12 в 19:07

Украинцы должны подготовиться к тяжелой зиме и купить ряд необходимых вещей.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Не будем приукрашать действительность – эта зима будет тяжелой. Поэтому еще раз призываем всех тщательно готовиться к зиме. Желательно, чтобы у каждой семьи был запас необходимых базовых вещей: теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если в результате массированных ракетных обстрелов исчезнет свет или тепло, — отметил Шмыгаль.

Он сообщил, что центральные и местные власти накопили достаточное количество энергоресурсов, подготовили сети, закупили дополнительное оборудование. Также проходят ремонты поврежденной инфраструктуры.

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— Сейчас готовность к отопительному сезону по стране — более 90%. Подготовлены также специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации на случай невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры, — говорит премьер.

Кроме того, Шмыгаль в очередной раз призвал, несмотря на достаточное количество энергоресурсов на эту осень и зиму, максимально их экономить.