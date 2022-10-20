Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Температура може впасти до -25 градусів: синоптики дали перші прогнози на зиму

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Температура може впасти до -25 градусів: синоптики дали перші прогнози на зиму
Фото: Depositphotos

Зима 2022-2023 років в Україні може бути теплішою за попередні, а періоди дуже холодної погоди з температурою до -25 градусів будуть дуже нетривалими.

При цьому, на північному сході України можуть бути періоди тривалістю 1-5 діб, коли температура вночі буде падати до 26 градусів, кажуть на Facebook-сторінці українського гідрометеорологічного центру.

Метеорологи зазначають, що сучасний розвиток науки у всьому світі наразі не дозволяє складати достовірні подобові прогнози розвитку атмосферних процесів на тривалі періоди (1-3 місяці і більше).

Зараз дивляться

– Разом з тим, завдяки метеорологічним спостереженням, які нараховують у більшості областей України 80-100 і більше років та створенню відповідних баз даних, в українських метеорологів є можливість аналізу таких великих масивів інформації та визначення трендів (напрямків) у температурному режимі в Україні, – повідомили експерти.

Такий підхід дозволяє оцінити ймовірність різних сценаріїв розвитку погодних умов, а також дати рекомендації щодо очікуваного температурного режиму в різні сезони року та врахувати ці рекомендації під час прийняття управлінських рішень.

За результатами аналізу температурних показників в Україні за останні 30 років, метеорологи кажуть про наступне:

  • перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження (початок опалювального періоду) навіть у північних регіонах України здійснюється в третій декаді жовтня, в інших регіонах України на початку листопада та пізніше;
  • середня температура зимового періоду (особливо січня та лютого) підвищилася на 2,0-2,5 градуса;
  • суттєво скоротилась тривалість зимового періоду з температурою нижче нуля градусів;
  • сума від’ємних температур протягом зимового періоду скоротилась майже у 2 рази;
  • кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень;
  • перехід середньої добової температури весною через +8 градусів у бік підвищення (закінчення опалювального періоду) здійснюється у першій декаді квітня та раніше.

На основі наведеного вище аналізу можна зробити наступні висновки щодо майбутньої зими 2022-23рр.:

  • середня температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020рр.;
  • ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25..-30 градусів в Україні є дуже низькою;
  • здебільшого ймовірні короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15…-20 градусів, на північному сході країни до -26 градусів.

Синоптики повідомили, що перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців підготуватися до важкої зими та купити низку необхідних речей.

Читайте
РФ не змогла ракетними ударами переламати хід війни, а ЗСУ не зупинить навіть зима – WP

Джерело: Укргідрометцентр
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка