Жовтень, 20 в 18:58

Зима 2022-2023 років в Україні може бути теплішою за попередні, а періоди дуже холодної погоди з температурою до -25 градусів будуть дуже нетривалими.

При цьому, на північному сході України можуть бути періоди тривалістю 1-5 діб, коли температура вночі буде падати до 26 градусів, кажуть на Facebook-сторінці українського гідрометеорологічного центру.

Метеорологи зазначають, що сучасний розвиток науки у всьому світі наразі не дозволяє складати достовірні подобові прогнози розвитку атмосферних процесів на тривалі періоди (1-3 місяці і більше).

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– Разом з тим, завдяки метеорологічним спостереженням, які нараховують у більшості областей України 80-100 і більше років та створенню відповідних баз даних, в українських метеорологів є можливість аналізу таких великих масивів інформації та визначення трендів (напрямків) у температурному режимі в Україні, – повідомили експерти.

Такий підхід дозволяє оцінити ймовірність різних сценаріїв розвитку погодних умов, а також дати рекомендації щодо очікуваного температурного режиму в різні сезони року та врахувати ці рекомендації під час прийняття управлінських рішень.

За результатами аналізу температурних показників в Україні за останні 30 років, метеорологи кажуть про наступне:

перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження (початок опалювального періоду) навіть у північних регіонах України здійснюється в третій декаді жовтня, в інших регіонах України на початку листопада та пізніше;

середня температура зимового періоду (особливо січня та лютого) підвищилася на 2,0-2,5 градуса;

суттєво скоротилась тривалість зимового періоду з температурою нижче нуля градусів;

сума від’ємних температур протягом зимового періоду скоротилась майже у 2 рази;

кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень;

перехід середньої добової температури весною через +8 градусів у бік підвищення (закінчення опалювального періоду) здійснюється у першій декаді квітня та раніше.

На основі наведеного вище аналізу можна зробити наступні висновки щодо майбутньої зими 2022-23рр.:

середня температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020рр.;

ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25..-30 градусів в Україні є дуже низькою ;

; здебільшого ймовірні короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15…-20 градусів, на північному сході країни до -26 градусів.

Синоптики повідомили, що перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців підготуватися до важкої зими та купити низку необхідних речей.