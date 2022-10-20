Температура може впасти до -25 градусів: синоптики дали перші прогнози на зиму
Зима 2022-2023 років в Україні може бути теплішою за попередні, а періоди дуже холодної погоди з температурою до -25 градусів будуть дуже нетривалими.
При цьому, на північному сході України можуть бути періоди тривалістю 1-5 діб, коли температура вночі буде падати до 26 градусів, кажуть на Facebook-сторінці українського гідрометеорологічного центру.
Метеорологи зазначають, що сучасний розвиток науки у всьому світі наразі не дозволяє складати достовірні подобові прогнози розвитку атмосферних процесів на тривалі періоди (1-3 місяці і більше).
– Разом з тим, завдяки метеорологічним спостереженням, які нараховують у більшості областей України 80-100 і більше років та створенню відповідних баз даних, в українських метеорологів є можливість аналізу таких великих масивів інформації та визначення трендів (напрямків) у температурному режимі в Україні, – повідомили експерти.
Такий підхід дозволяє оцінити ймовірність різних сценаріїв розвитку погодних умов, а також дати рекомендації щодо очікуваного температурного режиму в різні сезони року та врахувати ці рекомендації під час прийняття управлінських рішень.
За результатами аналізу температурних показників в Україні за останні 30 років, метеорологи кажуть про наступне:
- перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження (початок опалювального періоду) навіть у північних регіонах України здійснюється в третій декаді жовтня, в інших регіонах України на початку листопада та пізніше;
- середня температура зимового періоду (особливо січня та лютого) підвищилася на 2,0-2,5 градуса;
- суттєво скоротилась тривалість зимового періоду з температурою нижче нуля градусів;
- сума від’ємних температур протягом зимового періоду скоротилась майже у 2 рази;
- кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень;
- перехід середньої добової температури весною через +8 градусів у бік підвищення (закінчення опалювального періоду) здійснюється у першій декаді квітня та раніше.
На основі наведеного вище аналізу можна зробити наступні висновки щодо майбутньої зими 2022-23рр.:
- середня температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020рр.;
- ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25..-30 градусів в Україні є дуже низькою;
- здебільшого ймовірні короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15…-20 градусів, на північному сході країни до -26 градусів.
Синоптики повідомили, що перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками.
Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців підготуватися до важкої зими та купити низку необхідних речей.