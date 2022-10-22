Октябрь, 22 в 16:59

Этой зимой температура в домах жителей Киева составит около +18 градусов.

Об этом сообщил в одном из интервью заместитель главы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

Таким образом он прокомментировал предупреждение правительства, что зимой температура в домах будет ниже, чем в предыдущие годы: +16-18 градусов вместо +18-20.

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По словам Пантелеева, система централизованного отопления столицы рассчитана на определенные температурные показатели, и ниже они не могут быть.

– Дело в том, что система централизованного теплоснабжения города спроектирована и сконструирована так, что меньше определенных показателей давать не может. Думаю, температура будет где-то 18 градусов, – подчеркнул он.

Пантелеев объяснил, что температура теплоносителя на входе в квартиру будет зависеть от температуры воздуха на улице. За этим будут следить энергетики и теплопоставщики. В зависимости от погодных условий они будут уменьшать или увеличивать температуру теплоносителя.

Пантелеев также рассказал, почему КГГА решила начать отопительный сезон в Киеве после первых заморозков, несмотря на то, что до ноября синоптики прогнозируют теплую погоду. По его словам, это сделано для уменьшения нагрузки на электросети.

Из-за ракетных обстрелов РФ по инфраструктуре в украинской энергетике сейчас сложная ситуация, страна живет по графику аварийных отключений света. В то же время граждане начали включать электрообогреватели, увеличивая нагрузку на сети.

– Погода будет не очень холодная, для экономии газа можно было бы подождать. Но как бы мы ни просили, люди обогреваются электроприборами. Это перегружает систему, в которой катастрофически не хватает электроэнергии, – рассказал Пантелеев.

Он призвал киевлян не злоупотреблять электрообогревателями, поскольку электроэнергия сейчас “дефицитный товар” в Украине. Пантелеев объяснил, что в случае проблем с отоплением электрообогреватели не являются спасением, поскольку они выводят из строя энергосистему.

Недавно в Кабинете министров предупредили о понижении температурного минимума в квартирах украинцев этой зимой. Так, минимально допустимое значение температуры будет составлять +16 градусов, а среднее – +18 градусов.

Источник: Экономическая правда