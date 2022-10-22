Жовтень, 22 в 16:59

Цієї зими температура в будинках мешканців Києва становитиме близько +18 градусів.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Таким чином він прокоментував попередження уряду, що взимку температура в домівках буде нижчою, ніж у попередні роки: +16-18 градусів замість +18-20.

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За словами Пантелеєва, система централізованого опалення столиці розрахована на певні температурні показники, і нижчими вони бути не можуть.

– Річ у тім, що система централізованого теплопостачання міста спроєктована і сконструйована так, що менше певних показників давати не може. Думаю, температура буде десь 18 градусів, – наголосив він.

Пантелеєв пояснив, що температура теплоносія на вході в квартиру залежатиме від температури повітря на вулиці. За цим будуть стежити енергетики і теплопостачальники. Залежно від погодніх умов вони зменшуватимуть чи збільшуватимуть температуру теплоносія.

Пантелеєв також розповів, чому КМДА вирішила розпочати опалювальний сезон у Києві після перших заморозків, попри те, що до листопада синоптики прогнозують теплу погоду. За його словами, це зроблено для зменшення навантаження на електромережі.

Наразі через ракетні обстріли РФ по інфраструктурі в українській енергетиці складна ситуація, країна живе за графіком аварійних відключень світла. Водночас громадяни почали вмикати електрообігрівачі, збільшуючи навантаження на мережі.

– Погода буде не дуже холодна, для економії газу можна було б почекати. Але як би ми не просили, люди обігріваються електроприладами. Це перевантажує систему, у якій катастрофічно не вистачає електроенергії, – розповів Пантелеєв.

Він закликав киян не зловживати електрообігрівачами, оскільки електроенергія зараз є “дефіцитним товаром” в Україні. Пантелеєв пояснив, що в разі проблем з опаленням електрообігрівачі не є порятунком, оскільки вони виводять з ладу енергосистему.

Нещодавно в Кабінеті міністрів попередили про зниження температурного мінімуму в квартирах українців цієї зими. Так, мінімально допустиме значення температури становитиме +16 градусів, а середнє – +18 градусів.

Джерело: Економічна правда