Октябрь, 22 в 7:35

Из Херсона выехала значительная часть населения, а враг готовится к уличным боям.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в жилье уехавших херсонцев.

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Кроме того, оккупанты продолжают мародерить. Так, в городе Энергодаре российские военные грабят оставленные квартиры и отели в которых проживали.

А из Каховской больницы россияне выгоняют пациентов и медицинский персонал.

В Генштабе получили подтверждение огневого поражения Силами обороны 20 октября ремонтной базы оккупантов и вражеской техники в районе Новой Каховки Херсонской области.

Кроме того, авиация ВСУ в течение 21 октября нанесла 16 ударов: подтверждено поражение трех опорных пунктов и 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов оккупантов.

А еще наши воины в разных направлениях сбили вражеский самолет Су-25 и один БПЛА типа Орлан-10.