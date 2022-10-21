ВСУ провели стабилизационные мероприятия в шести селах на Херсонщине — ОК Юг
Фото: Факты ICTV
В Херсонской области успешно продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, о чем свидетельствует освобождение по меньшей мере 88 населенных пунктов.
Уже в шести селах Херсонской области ВСУ провели стабилизационные мероприятия, сообщает Оперативное командование Юг.
Среди освобожденных населенных пунктов, где проведен комплекс стабилизационных мероприятий:
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- Новодмитровка;
- Костырка;
- Черешневое;
- Новониколаевка;
- Новопетровка;
- Блакитное.
По данным Оперативного командования Юг, в освобожденных от оккупации 88 населенных пунктах проживают около 12 тыс. человек.