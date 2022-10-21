ВСУ провели стабилизационные мероприятия в шести селах на Херсонщине — ОК Юг

Октябрь, 21 в 19:25

В Херсонской области успешно продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, о чем свидетельствует освобождение по меньшей мере 88 населенных пунктов.

Уже в шести селах Херсонской области ВСУ провели стабилизационные мероприятия, сообщает Оперативное командование Юг.

Среди освобожденных населенных пунктов, где проведен комплекс стабилизационных мероприятий:

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Новодмитровка;

Костырка;

Черешневое;

Новониколаевка;

Новопетровка;

Блакитное.

По данным Оперативного командования Юг, в освобожденных от оккупации 88 населенных пунктах проживают около 12 тыс. человек.