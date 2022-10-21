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Факты / Україна / Общество

ВСУ провели стабилизационные мероприятия в шести селах на Херсонщине — ОК Юг

Юля Захарченко, редактор ленты
Бої за Херсон
Фото: Факты ICTV

В Херсонской области успешно продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, о чем свидетельствует освобождение по меньшей мере 88 населенных пунктов.

Уже в шести селах Херсонской области ВСУ провели стабилизационные мероприятия, сообщает Оперативное командование Юг.

Среди освобожденных населенных пунктов, где проведен комплекс стабилизационных мероприятий:

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  • Новодмитровка;
  • Костырка;
  • Черешневое;
  • Новониколаевка;
  • Новопетровка;
  • Блакитное.

По данным Оперативного командования Юг, в освобожденных от оккупации 88 населенных пунктах проживают около 12 тыс. человек.

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