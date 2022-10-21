Октябрь, 21 в 19:25

В городе Берислав, что на Херсонщине, прекратили деятельность все оккупационные администрации РФ, а из самого населенного пункта вместе с семьями бегут коллаборационисты.

Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 21 октября.

По данным военных, на временно оккупированной территории Луганской области противник принимает меры по улучшению телерадиовещания.

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— В городе Берислав Херсонской области с 19 октября этого года прекратили свою деятельность все органы оккупационной власти. Также известно, что город продолжают покидать коллаборационисты, которые сотрудничали с российскими оккупантами, вместе с семьями и имуществом, — сообщили в Генштабе.

В частности, Генштаб подтвердил огневое поражение Вооруженными силами 19 октября этого года понтонной переправы под Антоновским мостом, что на Херсонщине.

Военные сообщили, что враг пытается удержать временно захваченные территории и сосредоточивает усилия на сдерживании действий украинских военных на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области; Лиман, Соледар, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области.

В течение суток оккупанты нанесли четыре ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам авиационных и зенитных управляемых ракет противника подверглись районы около восьми населенных пунктов. Среди них — Харьков, Запорожье и Нововоскресенское Херсонской области.

На Волынском направлении обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Полесском направлениях враг задействовал минометы и ствольную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Украинское и Гай Черниговской области, а также Покровка Сумской области.

В то же время в Пинском и Столинском районах республики Беларусь белорусскими спецслужбами усиливаются режимно-административные мероприятия. В частности, запрещено вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов.

В военных комиссариатах продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста, отмечается готовность к вызову.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении — из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Стрелковое, Двуречная и Чугуновка;

на Бахмутском направлении — из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Белогоровка, Клищеевка и Опытное;

на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Первомайское и Великая Новоселка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Обстрелял районы населенных пунктов Временка, Зеленый Гай и Малая Токмачка.

На Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов недалеко от линии соприкосновения. Среди них — Нововоскресенское, Мирное, Давыдов Брод и Новогреднево.

Чтобы сориентироваться на местности, или найти Берислав на карте, откуда убегают коллаборационисты, можно воспользоваться картой боевых действий:

В то же время в Генштабе сообщили, что авиация ВСУ в течение суток нанесла 16 ударов.

— Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага, — говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300 противника.