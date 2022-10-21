В Бериславе перестала работать оккупационная власть, из города бегут коллаборанты — Генштаб
В городе Берислав, что на Херсонщине, прекратили деятельность все оккупационные администрации РФ, а из самого населенного пункта вместе с семьями бегут коллаборационисты.
Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 21 октября.
По данным военных, на временно оккупированной территории Луганской области противник принимает меры по улучшению телерадиовещания.
— В городе Берислав Херсонской области с 19 октября этого года прекратили свою деятельность все органы оккупационной власти. Также известно, что город продолжают покидать коллаборационисты, которые сотрудничали с российскими оккупантами, вместе с семьями и имуществом, — сообщили в Генштабе.
В частности, Генштаб подтвердил огневое поражение Вооруженными силами 19 октября этого года понтонной переправы под Антоновским мостом, что на Херсонщине.
Военные сообщили, что враг пытается удержать временно захваченные территории и сосредоточивает усилия на сдерживании действий украинских военных на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области; Лиман, Соледар, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области.
В течение суток оккупанты нанесли четыре ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ударам авиационных и зенитных управляемых ракет противника подверглись районы около восьми населенных пунктов. Среди них — Харьков, Запорожье и Нововоскресенское Херсонской области.
На Волынском направлении обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Полесском направлениях враг задействовал минометы и ствольную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Украинское и Гай Черниговской области, а также Покровка Сумской области.
В то же время в Пинском и Столинском районах республики Беларусь белорусскими спецслужбами усиливаются режимно-административные мероприятия. В частности, запрещено вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов.
В военных комиссариатах продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста, отмечается готовность к вызову.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
на Слобожанском направлении — из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Стрелковое, Двуречная и Чугуновка;
на Бахмутском направлении — из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Белогоровка, Клищеевка и Опытное;
на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Первомайское и Великая Новоселка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Обстрелял районы населенных пунктов Временка, Зеленый Гай и Малая Токмачка.
На Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов недалеко от линии соприкосновения. Среди них — Нововоскресенское, Мирное, Давыдов Брод и Новогреднево.
Чтобы сориентироваться на местности, или найти Берислав на карте, откуда убегают коллаборационисты, можно воспользоваться картой боевых действий:
В то же время в Генштабе сообщили, что авиация ВСУ в течение суток нанесла 16 ударов.
— Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага, — говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300 противника.