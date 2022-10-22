Жовтень, 22 в 7:35

Із міста Херсон виїхала значна частина населення, а ворог готується до вуличних боїв.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у помешкання херсонців, які виїхали.

Зараз дивляться

Крім того, окупанти продовжують мародерити. Так, у місті Енергодар російські військові грабують залишені квартири та готелі в яких проживали.

А з Каховскій лікарні росіяни виганяють пацієнтів та медичний персонал.