Ворог готує Херсон до вуличних боїв, більшість херсонців виїхало – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Із міста Херсон виїхала значна частина населення, а ворог готується до вуличних боїв.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у помешкання херсонців, які виїхали.
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Крім того, окупанти продовжують мародерити. Так, у місті Енергодар російські військові грабують залишені квартири та готелі в яких проживали.
А з Каховскій лікарні росіяни виганяють пацієнтів та медичний персонал.