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Ворог готує Херсон до вуличних боїв, більшість херсонців виїхало – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ворог готує Херсон до вуличних боїв, більшість херсонців виїхало – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Із міста Херсон виїхала значна частина населення, а ворог готується до вуличних боїв.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у помешкання херсонців, які виїхали.

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Крім того, окупанти продовжують мародерити. Так, у місті Енергодар російські військові грабують залишені квартири та готелі в яких проживали.

А з Каховскій лікарні росіяни виганяють пацієнтів та медичний персонал.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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