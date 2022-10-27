Жовтень, 27 в 18:41

Окупаційна армія, яка бере активну участь у війни проти України, досі має проблеми з матеріальним і технічним забезпеченням підрозділів.

Зокрема, на Херсонщині російські військові починають ще більше мародерити на тимчасово окупованій території через відсутність теплих речей, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Мобілізовані російські військові, які прибули в Україну, не пройшли відповідної підготовки та не мають практичних навичок застосування основних видів озброєння. Це призводить до значних втрат противника у живій силі, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Незадовільний стан військової техніки РФ, яку окупанти зняли зі зберігання, стала результатом масових випадків дезертирства та здачі в полон ЗСУ серед росіян.

За попередньою інформацією, значна частина озброєння та військової техніки, яку окупанти направили на Донецький та Новопавлівський напрямки, майже непридатна до бойового застосування. Зокрема, йдеться про танки Т-62.