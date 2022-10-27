Сбито около 79% дронов-камикадзе: Громов об эффективности работы сил ПВО

Октябрь, 27 в 18:32

Украинские системы противовоздушной обороны эффективно работают, сбивая около 79% беспилотных летательных аппаратов врага. Только за последние сутки силы ПВО уничтожили 18 из 20 дронов-камикадзе.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга 27 октября.

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По его словам, российская армия существенно снизила интенсивность обстрелов ракетами за прошедшую неделю. В частности, с 19 октября враг выпустил 52 ракеты для ударов на территории Украины, а неделей ранее, с 10 до 18 октября, — около 146 ракет.

Он отметил, что у врага нет целей для ударов военных объектов, однако РФ до сих пор пытается полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. По мнению Громова, это циничное нарушение правил и обычаев войны.

Генерал рассказал, что на прошлой неделе воины ВСУ сбили по меньшей мере шесть ударных российских вертолетов типа Ка-52, Ми-24, Ми-28. Всего же после 24 февраля уничтожено около 250 вражеских вертолетов — это примерно пять полков армейской авиации.