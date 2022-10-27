Жовтень, 27 в 14:20

В Україні пропонують зобов’язати пішоходів у темний час доби або в умовах недостатньої видимості використовувати світловідбивні елементи.

Це можуть бути стрічки, наклейки, жилети або одяг із такими елементами. Відповідний законопроєкт №8155 зареєстрували у Верховній Раді.

За невикористання світловідбивних елементів пропонують притягувати до адміністративної відповідальності.

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Зокрема, відповідно до законопроєкту, пересування пішоходів проїжджою частиною доріг та узбіччям у темний час доби або в умовах недостатньої видимості без використання світловідбивних елементів тягне за собою попередження або штраф у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 51 грн (17 грн×3).

Також запропоновані зміни до закону зобов’язують посадових осіб, які відповідають за будівництво, реконструкцію, ремонт доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд забезпечувати працівників, які виконують такі роботи у темний час доби, світловідбивними елементами.