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Факти / Україна / Суспільство

В Україні хочуть штрафувати пішоходів за невикористання світловідбивних елементів

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
В Україні хочуть штрафувати пішоходів за невикористання світловідбивних елементів
Фото: Pexels

В Україні пропонують зобовязати пішоходів у темний час доби або в умовах недостатньої видимості використовувати світловідбивні елементи.

Це можуть бути стрічки, наклейки, жилети або одяг із такими елементами. Відповідний законопроєкт №8155 зареєстрували у Верховній Раді.

За невикористання світловідбивних елементів пропонують притягувати до адміністративної відповідальності.

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Зокрема, відповідно до законопроєкту, пересування пішоходів проїжджою частиною доріг та узбіччям у темний час доби або в умовах недостатньої видимості без використання світловідбивних елементів тягне за собою попередження або штраф у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 51 грн (17 грн×3).

Також запропоновані зміни до закону зобовязують посадових осіб, які відповідають за будівництво, реконструкцію, ремонт доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд забезпечувати працівників, які виконують такі роботи у темний час доби, світловідбивними елементами.

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Джерело: Верховна Рада
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