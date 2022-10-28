McDonald’s возобновляет работу в Житомире и открывает рестораны в Киеве

Октябрь, 28 в 11:22

Крупнейшая в мире сеть заведений быстрого питания McDonald’s возобновляет работу на территории Житомира. Компания также продолжает открытие ресторанов в Киеве.

Об этом сообщает компания McDonald’s. В сообщении говорится, что 28 октября посетители смогут поесть еще в двух заведениях:

в Житомире – ТРЦ Глобал UA по адресу ул. Киевская, 77;

в Киеве – ТРЦ Respublika Park по адресу Кольцевая дорога, 1.

– Приходите за любимыми бургерами. Пятница – отличный повод порадовать себя вкусненьким, – призвали в компании.

За последнюю неделю в Киеве, Тернополе и Борисполе открылось еще семь заведений McDonald’s. В частности, в столице можно зайти и отведать свежие бургеры возле станций метро Арсенальная и Вокзальная, а также в ТРЦ Blockbuster, Район, Lavina Mall и Retroville.

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В компании McDonald’s анонсировали, что сеть заведений быстрого питания будет возобновлять работу в разных городах Украины.