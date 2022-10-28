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Факти / Україна / Суспільство

McDonald’s відновлює роботу в Житомирі та відкриває ресторани в Києві

Юля Захарченко, редакторка стрічки
McDonald’s відновлює роботу в Житомирі та відкриває ресторани в Києві
Фото: Pexels

Найбільша у світі мережа закладів швидкого харчування McDonald’s відновлює роботу на території Житомира. Компанія також продовжує відкриття ресторанів у Києві.

Про це повідомляє компанія McDonald’s. У повідомленні йдеться, що 28 жовтня відвідувачі зможуть поїсти ще у двох закладах:

  • у Житомирі – ТРЦ Глобал UA за адресою вул. Київська, 77;
  • у Києві – ТРЦ Respublika Park за адресою Кільцева дорога, 1.

– Приходьте за улюбленими бургерами. П’ятниця – чудовий привід порадувати себе смачненьким, – закликали у компанії.

За останній тиждень у Києві, Тернополі та Борисполі відкрилися ще сім закладів McDonald’s. Зокрема, у столиці можна зайти  та скуштувати свіжі бургери біля станцій метро Арсенальна та Вокзальна, а також у ТРЦ Blockbuster, РайОN, Lavina Mall та Retroville.

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У компанії McDonald’s анонсували, що мережа закладів швидкого харчування продовжуватиме відновлювати роботу в різних містах України.

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